José Mourinho, como bien se sabe, ha sonado desde hace varias semanas para llegar al banquillo técnico del poderoso Real Madrid de España, equipo al que, en otro momento, supo entrenar.

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Anuncio inminente con el DT

Las charlas, de acuerdo con diferentes medios europeos, estarían llegando a su punto final. Es muy posible que en los próximos días sea anunciado el luso en el conjunto merengue.



Y ya que se habla de la posible llegada de Mourinho al Real Madrid, es de resaltar que salió a la luz el nombre del primer jugador que podría arribar al club por pedido del mismo director técnico.

El jugador que quiere Mourinho

Se trata del defensa neerlandés Denzel Justus Morris Dumfries, quien tiene 30 años y que milita desde hace un buen tiempo en el Inter de Milán de la Serie A de Italia, donde es habitual titular.



“Denzel #Dumfries es el principal objetivo de José #Mourinho como nuevo lateral derecho. El jugador holandés tiene la cláusula de rescisión de €25M (válida del 1 al 31 de julio) para dejar #Inter. #RealMadrid ya ha iniciado conversaciones con sus agentes”, señaló al respecto Nicolo Schira, especializado en el mercado de fichajes, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

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Otro jugador que llegaría al Madrid

Y continuando con el mercado de fichajes del Real Madrid, se afirma desde el viejo continente que el defensa central francés Ibrahima Konaté arribaría al club en condición de libre. Su último equipo fue Liverpool de la Premier League de Inglaterra.



“Florentino Pérez tendría atado para el Real Madrid, entre otros, a Ibrahima Konaté, central del Liverpool, que no renovará con el conjunto red. Por lo tanto, saldrá gratis este verano después de no alcanzar un acuerdo para la renovación. Su contrato finaliza en junio. El central, convocado por Francia para el Mundial de EEUU, Canadá y México, era objeto de deseo del Real Madrid desde hace tiempo”, señaló Sport.