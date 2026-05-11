“Siempre lo supimos”: Minnesota se rinde ante James Rodríguez tras ser figura del partido

El mediocampista James Rodríguez ingresó al terreno de juego en el minuto 63 y de inmediato cambió la dinámica ofensiva del equipo. Su capacidad para administrar el balón, filtrar pases y generar espacios fue clave para que Minnesota reaccionara en un partido que parecía complicarse.

“Siempre lo supimos”: Minnesota se rinde ante James tras ser figura del partido

Apenas seis minutos después de ingresar, James dejó su primera asistencia de la noche. El colombiano envió un preciso centro al segundo palo que encontró completamente solo a Anthony Markanich, quien definió de cabeza para igualar parcialmente el encuentro.

Sin embargo, la jugada más destacada llegó en el minuto 77. James se asoció con Joaquín Pereyra en una acción rodeada de defensores del Austin FC.

Con su habitual visión de juego, el colombiano devolvió un pase filtrado entre varios rivales y dejó a Pereyra en posición ideal para marcar el segundo tanto de Minnesota con un remate colocado.

James Rodríguez desata elogios en la MLS tras cambiar el partido con dos asistencias

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Desde el club estadounidense no ocultaron su admiración por el rendimiento del colombiano y resaltaron el impacto inmediato que genera cada vez que entra al campo. “Siempre lo supimos: este chico sabe jugar”, destacaron desde el entorno del Minnesota United al referirse al exjugador del Real Madrid y de la Selección Colombia.

La actuación también representó las primeras participaciones directas de James en goles con la camiseta del Minnesota United, confirmando la evolución de su adaptación al fútbol estadounidense. Además, el colombiano fue incluido en el banquillo ideal de la jornada 12 de la MLS, reconocimiento que premió su influencia ofensiva pese a disputar solo algunos minutos.

Ahora James tendrá una nueva oportunidad de seguir brillando cuando Minnesota enfrente a Colorado Rapids el próximo miércoles a las 7:30 p. m., antes de sumarse a la concentración de la Selección Colombia rumbo al Mundial de 2026.