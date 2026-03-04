Mundial 2026: 100 datos antes del pitazo inicial

El Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un hito en la historia del fútbol mundial. Por primera vez el torneo se disputará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá, en una organización conjunta que busca ampliar el alcance del evento y llevar partidos a diferentes regiones del continente.

Esta edición será histórica también por el aumento de selecciones participantes. El campeonato pasará de 32 a 48 equipos, lo que permitirá la presencia de más países y hará que las eliminatorias en cada confederación sean aún más competitivas. El nuevo formato contempla una fase de grupos más amplia y un mayor número de partidos, convirtiéndose en el Mundial más grande que se haya jugado.

Colombia regresa al certamen más importante del mundo fútbol tras no haber participado en la edición del 2022 y en donde cerrará un ciclo lleno de talentos como lo son James Rodríguez, David Ospina, entre otros.

Como parte de la previa del torneo presentamos 100 datos mundialistas, historias y curiosidades de este evento que paraliza al planeta cada cuatro años.

12:00 a. m. Dato #100 Mario Zagallo hizo historia en los Mundiales, pues es la única persona en conseguir cuatro copas.

