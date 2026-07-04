Mundial 2026: confirmados todos los cruces de octavos de final

La Copa del Mundo 2026 entra en su etapa definitiva. Tras unos dieciseisavos de final cargados de emociones y varias sorpresas, ya quedaron definidos los ocho cruces que buscarán un lugar entre los mejores equipos del torneo.

Lea también [Video] Colombia fue superior a Ghana y clasificó a octavos del Mundial

Las sorpresas de 16avos. de final del Mundial

La ronda anterior dejó resultados inesperados. Paraguay dio uno de los grandes golpes al eliminar a Alemania, Marruecos dejó en el camino a Países Bajos, México sorprendió a Ecuador y Portugal acabó con el sueño de Croacia en un vibrante compromiso que se definió sobre el final del tiempo suplementario.

Ahora, las 16 selecciones clasificadas afrontarán una nueva fase de eliminación directa, en la que posiblemente haya cruces muy cerrados. Además, cada jornada definirá una llave de cuartos de final, ya que el ganador del primer partido del día se enfrentará al vencedor del encuentro de fondo.

Programación octavos de final del Mundial 2026

A continuación, la programación completa de los octavos de final. Todos los horarios corresponden a Colombia:

Sábado 4 de julio

Canadá vs Marruecos – 12:00 m.

Paraguay vs Francia – 4:00 p. m.

Domingo 5 de julio

Brasil vs Noruega – 3:00 p. m.

México vs Inglaterra – 7:00 p. m.

Lunes 6 de julio

Portugal vs España – 2:00 p. m.

Estados Unidos vs Bélgica – 7:00 p. m.

Martes 7 de julio

Argentina vs Egipto – 11:00 a. m.

Suiza vs Colombia – 3:00 p. m.

Lea también Copa del Mundo 2026: partidos de este sábado 4 de julio y cómo VER EN VIVO

Con este panorama, el Mundial 2026 entra en su recta decisiva, con varias selecciones candidatas al título aún en competencia y otras que buscarán seguir sorprendiendo. Cada jornada dejará definido dos clasificados a los cuartos de final.

Sobre el papel, las selecciones candidatas para avanzar a la próxima fase son: Marruecos, Francia, Brasil, Inglaterra, España, Bélgica, Argentina y Colombia.