[Video] Argentina sufrió de más ante la valiente Cabo Verde, pero avanzó a octavos de final

Argentina tuvo que exigirse al máximo para confirmar su clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. En un partido mucho más complicado de lo previsto, la Albiceleste derrotó 3-2 a Cabo Verde este viernes en Miami, luego de un intenso tiempo suplementario, y se mantiene en carrera por la defensa del título.

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Resumen de Argentina 3-2 Cabo Verde

Desde los primeros minutos, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni asumió el protagonismo y generó varias opciones de peligro sobre el arco defendido por Vozinha. Sin embargo, el experimentado guardameta volvió a responder con seguridad y sostuvo el empate durante buena parte del primer tiempo.

La resistencia africana terminó al minuto 29. Lisandro Martínez filtró un preciso balón desde la mitad de la cancha para Lionel Messi, quien controló con categoría y definió con un potente zurdazo al techo del arco para establecer el 1-0 y darle tranquilidad parcial a la vigente campeona del mundo.

Lejos de bajar los brazos, Cabo Verde regresó del descanso con una actitud mucho más ofensiva. El equipo africano adelantó sus líneas y encontró el premio al minuto 59, cuando Deroy Duarte ingresó al área y sacó un remate de pierna derecha, casi sin ángulo, para vencer a Emiliano Martínez y decretar el empate.

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El gol fortaleció a Cabo Verde, que comenzó a creer en la clasificación y se animó a disputar el partido de igual a igual. Mientras tanto, Vozinha siguió siendo determinante al evitar un nuevo gol de Messi con una espectacular atajada en un tiro libre que tenía destino de ángulo.

Con el empate 1-1 al término de los 90 minutos, el compromiso se extendió al tiempo suplementario. Allí, Argentina golpeó de inmediato. Apenas transcurrían dos minutos cuando, tras un tiro de esquina cobrado por Messi, Lisandro Martínez aprovechó un rebote y sacó un potente remate que se incrustó en el techo del arco para el 2-1.

Pero el espectáculo todavía guardaba emociones. En el minuto 103 apareció Sidny Lopes, quien protagonizó una brillante acción individual para ingresar al área y definir con un remate al ángulo que significó el 2-2, en una anotación que desde ya se perfila como una de las mejores de toda la Copa del Mundo.

Cuando el encuentro parecía encaminado hacia los penaltis, Argentina volvió a sacar provecho de una pelota quieta. Al minuto 111, Cristian 'Cuti' Romero ganó por encima de todos dentro del área y conectó un cabezazo certero para establecer el 3-2, resultado que terminó siendo definitivo.

¿Cuál será el rival de Argentina en octavos del Mundial?

Con esta sufrida victoria, la Albiceleste aseguró su presencia en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Su próximo reto será frente a Egipto, en un compromiso que se disputará el próximo martes 7 de julio en Atlanta, desde las 11:00 a. m. (hora de Colombia), con un cupo a los cuartos de final en juego.