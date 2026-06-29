Este será el histórico uniforme con el que jugaría Colombia frente a Ghana

La Selección Colombia volvió a hacer historia en los Mundiales y clasificó en la primera casilla del Grupo K, lo que le permitirá ahora enfrentarse en dieciseisavos de final la selección de Ghana, la cual es dirigida por un viejo conocido como lo es Carlos Queiroz.

Para este encuentro que será definitivo en la búsqueda de seguir avanzando en el certamen ya estaría definido el uniforme con el que afrontará uno de los partidos más importantes de su participación en el Mundial 2026.

Colombia vuelve al clásico uniforme en busca de la clasificación

Para el compromiso de los dieciseisavos de final frente al conjunto africano, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo no solo llega con la frente en alto tras la extraordinaria participación de la fase de grupos, sino también con la alegría de lucir por primera vez en el torneo su indumentaria más representativa.

La Selección Colombia saltará al terreno de juego con su tradicional camiseta amarilla, pantaloneta azul y medias rojas, la combinación que durante décadas ha identificado al combinado nacional en las grandes competencias internacionales.

Hasta ahora, Colombia había utilizado otras variantes de uniforme durante los primeros tres encuentros del partido con respecto a cuestiones reglamentarias relacionadas con el uniforme de los rivales, habiendo variado sus medias o pantaloneta.

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Sin embargo, para este decisivo encuentro de eliminación directa no habrá inconvenientes y el conjunto cafetero podrá saltar al terreno de juego con los colores que más identifican a su historia y que despiertan un sentimiento especial entre los aficionados.

Mientras que por el lado del arquero, Camilo Vargas, mantendrá la vestimenta que ha utilizado a lo largo del campeonato. El guardameta colombiano defenderá el arco con su habitual uniforme completamente verde, un diseño que ya ha acompañado varias de sus actuaciones más destacadas.

¿Cuándo será el partido entre Colombia vs Ghana?

Néstor Lorenzo ha conformado un equipo de alto nivel que se está robando todas las miradas en la Copa Mundial tras su participación en la fase de grupos, lo que les permitió avanzar a la siguiente instancia, en donde se enfrentarán a la selección de Ghana en un duelo que se jugará en el Estadio Kansas City el viernes 3 de julio sobre las 20:30 hora del país cafetero.

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¿Dónde ver Colombia vs Ghana?

En cuanto a la transmisión del partido entre Colombia y Ghana el viernes 3 de julio sobre las 20:30 hora Colombia, esta podrá verse en Canal RCN, señal que tendrá la cobertura oficial del partido para Colombia. La cadena ofrecerá la señal en directo con toda la previa, el desarrollo del juego y el análisis posterior.