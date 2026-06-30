Cuatro hinchas argentinos se intentaron colar en un estadio en plena Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Los hechos se presentaron el pasado sábado 27 de junio.

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Todo pasó en el estadio de Dallas

En el estadio de Dallas, la selección de Argentina se enfrentó con Jordania por el grupo J. Horas antes del encuentro, las personas de nacionalidad gaucha intentaron evadir los controles e ingresar al escenario sin entradas.



“Al primero que agarraron fue a Leandro Ayala. El hincha no tuvo mejor idea que intentar colarse antes que abra el propio estadio. A las 10 de la mañana, 13 horas antes de que comience el partido contra Jordania, decidió que seguro iba a pasar inadvertido. Se fue al sector este del estadio, saltó una valla y corrió hacia el ingreso principal donde había una puerta entornada con trabajadores voluntarios. No llegó muy lejos: lo vieron por las cámaras y mandaron una delegación policial. Resultado: Quedó detenido”, confirmó TyC Sports.

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La reseña de la prensa argentina

“Una hora más tarde, los que intentaron copiar la táctica con mejores resultados fueron Juan Ignacio Campoamor y Gerardo Nielsen. El primero saltó una valla perimetral y se mandó por una abertura que había en la puerta G del estadio. Otra vez las imágenes lo condenaron: en menos de diez minutos fue interceptado. El segundo de los hinchas también ingresó por el mismo lugar y sufrió el mismo efecto que su compañero: detenido y trasladado a la dependencia policial”, añadió.



El último hincha detenido recurrió a una estrategia que tampoco funcionó. Este aficionado detectó a una persona con boleta y cuando esta realizó su proceso para ingresar al estadio y avanzaba por el torniquete, se le pegó por detrás y lo empujó, entrando con él antes de que se cerrara el dispositivo. El personal de seguridad lo detuvo de inmediato.

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Visas canceladas

De acuerdo con TyC Sports, la visa de los cuatro hinchas que intentaron colarse en el estadio de Dallas, Estados Unidos, fue cancelada. A las personas, además, se les abrió una causa judicial.



Debido a que se están jugando los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, es muy posible que este actuar irregular se siga presentando. Por ello, las autoridades estarán muy atentas a ello.



