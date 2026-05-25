Equipo de Liga BetPlay da golpe para el segundo semestre: fichó a jugador que viene de España

El segundo semestre de la Liga BetPlay 2026 empieza a tomar forma con el mercado de fichajes de los diferentes clubes de la primera división en busca de fortalecer las plantillas pensando en los objetivos de cada institución con el descenso como un tema sensible y para las competencias internacionales en el 2027.

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Uno de esos clubes que ya empieza a armar su plantilla es nada más ni nada menos que Llaneros que ha dejado buenas sensaciones en la primera división desde que ascendió. El descenso ya no parece un problema para el cuadro de Villavicencio.

Llaneros ya oficializó la salida del guardameta mexicano Miguel Ortega que podría seguir en la Liga BetPlay a la espera de definir su futuro con oportunidades en grandes clubes de Colombia. Esa es una opción para el ex Tijuana. Como lo ha hecho el club con fichajes como el de Érik Bodencer que vino de Boca Juniors, ahora volvió a sorprender con un fichaje que llega procedente de España.

BRANDON CHURY, REGRESO TOP A LLANEROS

En España se interesaron hace unos meses por jugadores procedentes de Llaneros como Kevin Arnesto o Brandon Chury. El extremo se probó en el equipo a la espera de tener una oportunidad grande en el primer equipo del Eldense. Chury, de 21 años tuvo problemas con el transfer a principios del 2026.

Llegó y pudo competir en el Eldense, pero el plan fue otro. Brandon Chury figuró en el equipo B del equipo ibérico con la ilusión de ascender al primer equipo y consolidarse dentro de la plantilla actual del club.

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En el segundo equipo del Eldense, Brandon Chury tuvo una destacada participación. El extremo nacido en Puerto Tejada disputó seis partidos y ha marcado tres goles en el elenco español. Además, también tuvo un paso corto por el Bellinzona de Suiza.

Después de esta temporada con el Eldense, Brandon Chury tendrá que regresar al equipo al que pertenece. Deberá volver a Llaneros después de una gran experiencia, que, seguramente le ayudó bastante para tener más nivel competitivo en busca de aportarle a la Liga BetPlay.

LLANEROS SIGUE COMPITIENDO EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2026

Uno de los objetivos de Llaneros para el 2026-II es sellar la clasificación a las fases finales de la Liga BetPlay. Esa necesidad persiste, pero, por ahora, el cuadro de Villavicencio sigue peleando en la Copa BetPlay tras quedar eliminados en el semestre inicial del año.

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Llaneros tiene seis unidades después de jugar tres partidos y tendrán que ganar en la siguiente fecha contra Boyacá Chicó en condición de visitante para sellar la clasificación a los octavos de final de la competencia. El cuadro de la ‘Media Colombia’ quiere ser protagonista en este torneo y en el siguiente semestre.