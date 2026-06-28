Mundial 2026: Tabla de posiciones final y clasificadas del grupo J

La fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su fin en el grupo J con Argentina como líder invicta de la zona. La Albiceleste cerró su participación con nueve puntos, mientras que Austria y Argelia también aseguraron su clasificación a los 16avos. de final tras igualar 3-3 en la última jornada.

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Resumen y resultados fecha 3 del grupo J

Argentina cumplió con su tarea al vencer 3-1 a Jordania. El equipo dirigido por Lionel Scaloni, que presentó una nómina alterna durante gran parte del compromiso, se impuso con goles de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi para terminar con puntaje perfecto.

En el otro compromiso del grupo, Austria y Argelia protagonizaron uno de los mejores partidos de la fase de grupos. El empate 3-3 favoreció a los europeos, que conservaron el segundo lugar gracias a una mejor diferencia de gol, mientras que los africanos avanzaron como terceros al quedarse con el último cupo disponible de la zona.

Con estos resultados, Argentina finalizó primera con nueve unidades. Austria ocupó la segunda casilla con cuatro puntos y diferencia de gol de 0, Argelia fue tercera con cuatro unidades y diferencia de -2, mientras que Jordania cerró su participación sin sumar puntos.

Tabla de posiciones del grupo J

1. Argentina - 9

2. Austria – 4 (0)

3. Argelia – 4 (-2)

4. Jordania – 0

En los 16avos. de final, Argentina se enfrentará a Cabo Verde el viernes 3 de julio, a las 5:00 p. m. (hora colombiana), en Miami.

Austria jugará frente a España el jueves 2 de julio, a las 2:00 p. m., en Los Ángeles.

Por su parte, Argelia se medirá con Suiza el jueves 2 de julio, a las 10:00 p. m. (hora colombiana), en Vancouver, en busca de un lugar entre las 16 mejores selecciones del campeonato.