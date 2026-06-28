Mundial 2026: horarios y cómo VER EN VIVO los partidos de este domingo 28 de junio

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este domingo 28 de junio con el inicio de los 16avos. de final. La jornada tendrá como protagonistas a Sudáfrica y Canadá, dos selecciones que avanzaron por primera vez a una fase de eliminación directa en la historia del certamen.

El compromiso se disputará en el Estadio de Los Ángeles, ubicado en Inglewood, California, y comenzará a las 2:00 p. m. (hora colombiana).

Canadá clasificó a esta instancia tras ocupar el segundo lugar del grupo B con cuatro puntos y una diferencia de gol de +5. En su última presentación cayó 2-1 frente a Suiza, resultado que le impidió quedarse con el liderato de la zona.

Por su parte, Sudáfrica terminó segunda del grupo A con cuatro unidades y una diferencia de gol de -1. Los africanos aseguraron su clasificación gracias a una victoria por 1-0 sobre Corea del Sur en la última jornada.

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El encuentro también tendrá un hecho inédito en la historia de los mundiales. Canadá será el primer país anfitrión que dispute un partido de eliminación directa fuera de sus fronteras, ya que el compromiso se jugará en territorio estadounidense.

Además, ambas selecciones apenas registran un antecedente entre sí. Se enfrentaron en un partido amistoso disputado en 2007, con triunfo 2-0 para Sudáfrica.

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Horario del partido de este domingo 28 de junio

Sudáfrica vs. Canadá

Hora: 2:00 p. m. (hora colombiana)

2:00 p. m. (hora colombiana) Estadio: Los Ángeles, Inglewood (California)

Canal RCN transmite Sudáfrica vs Canadá

El partido podrá verse por la señal principal de Canal RCN y por el canal oficial de YouTube de Canal RCN. Asimismo, DeportesRCN.com llevará el minuto a minuto, los goles, los videos y todas las incidencias del primer compromiso de los 16avos. de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.