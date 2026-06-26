DT de Portugal dio los 5 jugadores de Colombia que lo tienen alerta

La Selección Colombia ultima detalles para afrontar un nuevo desafío en la Copa del Mundo este sábado 27 de junio enfrentando a Portugal en el partido que cerrará el grupo K.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega al duelo como líder del grupo y con el objetivo de sumar un resultado positivo para mantener la posición y además dar un golpe de autoridad en el certamen.

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Portugal destacó a cinco jugadores de Colombia

Este viernes 26 de junio, en la previa del partido, Roberto Martínez, director técnico de la selección de Portugal, destacó y describió las virtudes de Colombia a quien consideró un rival de mayor exigencia, tomando como comparación los duelos ante Uzbekistán y la República Democrática del Congo.

En sus palabras, Martínez también resaltó la importancia que tienen cinco jugadores en el juego de la Selección Colombia.

Se trata de James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Jhon Arias, Luis Fernando Díaz y Luis Javier Suárez.

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Martínez explicó que James, JuanFer y Jhon Arias son determinantes para el juego del mediocampo de Colombia, mientras que Luis Díaz y Luis Suárez son clave en la definición y desequilibrio.

"Colombia es un equipo que trabaja mucho, el técnico Néstor Lorenzo ya lleva más de 50 partidos con ellos y tiene un proceso, juegan a la posesión de la pelota porque tienen a grandes jugadores como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Jhon Arias, y tienen atacantes rápidos con Luis Suárez y Luis Díaz", dijo Martínez en rueda de prensa.

¿Cómo VER EN VIVO Colombia Vs Portugal por la Copa del Mundo?

El partido entre la selección Colombia contra Portugal por la fecha 3 del grupo K en la Copa del Mundo se jugará este sábado 27 de junio a partir de las 6:30 de la tarde, horario colombiano.

Todas las emociones del duelo se podrán vivir EN VIVO por la señal abierta del Canal RCN desde las 4:30 de la tarde.

El partido también contará con transmisión a través de la APP del Canal RCN y el canal de YouTube del Canal RCN desde las 6:00 P.M.