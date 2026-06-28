Mundial 2026: Tabla de posiciones final y clasificados del grupo K

Nueva fecha del Grupo K en la Copa del Mundo 2026 con un vibrante desenlace que buscaba definir a los clasificados para los dieciseisavos de final. Colombia, Portugal y República Democrática del Congo peleaban por esas primeras tres plazas, dado que de esta zona podría clasificar el tercero.

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Colombia y Portugal se midieron en el Hard Rock Stadium de Miami, mientras que República Democrática del Congo enfrentó a Uzbekistán. Infortunadamente los uzbekos en el primer Mundial disputado en la historia no pudieron sumar de a tres y se quedaron en el último puesto.

Portugal y Colombia peleaban por las primeras dos posiciones que mantenían los cafeteros antes de encarar este encuentro de la tercera fecha del Mundial. Los portugueses necesitaban sí o sí sumar de a tres para sellar el paso como primeros, mientras que la igualdad o la victoria de los colombianos los dejaban en la cima.

Congo, por su parte necesitaba sumar de a tres para sellar la clasificación como uno de los mejores terceros. La diferencia de gol no iba a ser problema, dado que tenía -1 en ese rubro.

RESULTADOS DEL GRUPO K EN EL MUNDIAL 2026

Los dos partidos se jugaron en simultáneo para evitar cualquier tema de ventaja para alguna de las cuatro selecciones que compiten en el Grupo K. Colombia se midió con Portugal en un encuentro en el que los errores en la definición quedaron en evidencia a lo largo de los 90 minutos.

Jhon Córdoba. Luis Suárez, Richard Ríos, James Rodríguez inquietaron a Diogo Costa durante los 90 minutos, pero nadie pudo vulnerar el arco europeo. Mientras tanto, Cristiano Ronaldo no pesó y Camilo Vargas no tuvo mayores exigencias en el partido. Con los fallos, todo terminó en un empate sin goles.

Por su parte, República Democrática del Congo y Uzbekistán jugaron en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. Los congoleños arrancaron perdiendo por el gol de Eldor Shomurodov, pero lograron remontar el compromiso para sellar la clasificación.

Yoane Wissa marcó un doblete para guiar la victoria y Fiston Mayele también apareció en el marcador para la victoria de la República Democrática del Congo. Un 3-1 que los deja clasificados.

TABLA DE POSICIONES TRAS LA ÚLTIMA FECHA DEL GRUPO K

1. Colombia | 7 puntos | +3 DG

2. Portugal | 5 puntos | +5 DG

3. República Democrática del Congo | 4 puntos | +1 DG

4. Uzbekistán | 0 puntos | -9 DG

¿QUÉ VIENE PARA COLOMBIA, PORTUGAL Y CONGO EN DIECISEISAVOS DE FINAL?

Las tres selecciones clasificaron para la siguiente fase de la Copa del Mundo 2026 y ya confirmaron a sus rivales en dieciseisavos de final. Por los lados de Colombia enfrentarán a Ghana el viernes 3 de julio a partir de las 8:30 de la noche en horario colombiano.

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Por los lados de Portugal, la selección lusa tendrá que medirse con Croacia el jueves 2 a partir de las 6 de la tarde en horario de Colombia, y finalmente, Congo ya también tiene rival. Enfrentará a Inglaterra el miércoles 1 de julio a las 11 de la mañana.