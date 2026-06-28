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Selección Colombia

Selección Colombia: definido el rival en 16avos de final de la Copa del Mundo

La Selección Colombia terminó como líder del grupo K en la Copa del Mundo.
Daniel Zabala
ColombialidergrupoK
ColombialidergrupoK // AFP

La Selección Colombia sigue cumpliendo una brillante actuación en la Copa del Mundo al confirmar su clasificación a los dieciseisavos de final como líder del grupo K.

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El equipo nacional confirmó su posición al empatar en la fecha 3 del calendario 0-0 con Portugal y de esta manera llegar a siete unidades, teniendo en cuenta que también derrotó a Uzbekistán y a la República Democrática del Congo.

Próximo rival de Colombia en la Copa del Mundo

Al clasificar como líder del grupo K, la Selección Colombia enfrentará en los dieciseisavos de final a Ghana, que terminó como tercero de la zona L con cuatro unidades.

El duelo entre Colombia y Ghana quedó programado para el viernes 3 de julio a partir de las 8:30 de la noche en el estadio de Kansas.

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En caso de derrotar a Ghana, el equipo colombiano se enfrentaría en la ronda de octavos de final al vencedor de la llave que jugará Suiza ante un mejor tercero.

Al ser líder del grupo K, la Selección Colombia evitó enfrentar a Alemania, Francia, España y Países Bajos en las próximas etapas del certamen.

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