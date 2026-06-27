Croacia celebró en el segundo puesto: victoria ante Ghana y clasificación de ambas selecciones

Un partido que tuvo a Croacia con dudas y a una Ghana que ya estaba clasificada para los dieciseisavos de final dejó la victoria para el seleccionado croata para sellar su entrada a la siguiente fase como segunda de la tabla de posiciones. Cuando aparecieron las dudas por la igualdad ghanesa, los croatas volvieron a pegar.

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Croacia no ha tenido su mejor Mundial y esta fase de grupos dejó grandes dudas para el seleccionado balcánico que no convence. Seguramente en dieciseisavos de final la historia será diferente para Zlatko Dalic y sus dirigidos en una instancia que ya conocen con respecto a lo que ha pasado en 2018 y en el 2022.

Ghana, por su parte, tampoco ha tenido el mejor rendimiento. Aunque llegó a este partido invicto, no han tenido el mejor desempeño tras una igualdad sin goles contra Inglaterra y ahora la derrota. Sin embargo, les alcanzó para sellar la clasificación como un mejor tercero.

VICTORIA POR LA MÍNIMA DE CROACIA DESDE LA PRIMERA PARTE

Arrancando el partido, Ghana salió en busca de romper los ceros con un pase a Dominik Livakovic que no tuvo el mejor control, y, pese a la presión africana, no hubo nadie para rematar lo que pudo ser la apertura en el marcador. Luego de eso, Benjamin Asare tuvo la primera para lucirse con una llegada de Ante Budimir, pero el guardameta llegó primero.

Sobre los 16 minutos, Croacia tuvo la más clara en un remate de Nikola Vlašić que salvó el vertical para evitar lo que era el primer gol de los croatas. La apertura en el marcador iba a llegar tras la primera media hora en un disparo de Petar Sucic que se metió al ángulo inferior de Benjamin Asare.

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El empate de Ghana pudo haber llegado antes de terminar la primera parte con un remate cruzado de Antoine Semenyo que se perdió apenas desviado del pórtico de Dominik Livakovic.

EMPATE Y VICTORIA DE CROACIA SOBRE EL FINAL

Carlos Queiroz movió a Ghana con el ingreso de Fatawu. El extremo revolucionó el ataque con un pase filtrado para Antoine Semenyo que no pudo rematar con comodidad. Era otra selección africana a comparación con lo visto en la primera parte, tanto así que Luka Modric tuvo que sacrificarse para desactivar los embates ghaneses.

A falta de quince minutos para el final, Ghana lo empató en un tiro libre para Derrick Luckassen que sobró a toda la zaga defensiva de Croacia y definió cambiándole la dirección del balón a su remate. La jugada fue revisada por el VAR que confirmó la anotación legal.

Poco duró la alegría ghanesa, pues, Luka Modric ejecutó un córner para la cabeza de Nikola Vlašić que puso la testa para marcar el segundo y definitivo tanto para la victoria croata. Con esto, ambos clasificaron, pues, los europeos terminaron segundos y los africanos terceros.

¿QUÉ VIENE PARA CROACIA Y PARA GHANA EN DIECISEISAVOS DE FINAL?

Todavía no se sabe qué pasará con los rivales de Croacia o Ghana para los dieciseisavos de final, pero todo parece indicar que saldrá del Grupo K. Por ahora, Portugal estaría enfrentando a Croacia y Colombia a Ghana.

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Bajo ese panorama, podría haber cambios dependiendo de lo que pase horas más tarde con el desenlace del Grupo K. Portugal y Colombia entran en la lista de rivales para estas dos selecciones.