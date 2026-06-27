Inglaterra derrotó a Panamá y clasificó como líder del grupo L en el Mundial

La selección de Inglaterra terminó su participación en la fase de grupos de la Copa del Mundo al derrotar este sábado 27 de junio con marcador de 2-0 a Panamá en compromiso de la fecha 3 de la zona L.

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Los británicos se impusieron con goles de Jude Bellingham y Harry Kane, que además le permitieron liderar el grupo con 7 puntos de cara a la participación en los dieciseisavos de final.

Bellingham y Kane le dieron la victoria a Inglaterra

Inglaterra sufrió más de la cuenta para conseguir la victoria, ya que el esquema defensivo de Panamá hizo esforzar a los británicos.

La apertura del marcador solo se registró hasta el minuto 62, cuando Jude Bellingham aprovechó un centro de Bukayo Saka para imponer su condición física y con un certero remate de izquierda empujó el esférico al fondo de la red.

Posteriormente, Inglaterra amplió el marcador en el minuto 67 con tanto de Harry Kane.

El atacante del Bayern Múnich recibió dentro del área un pase de Jude Bellingham, luego de una gran acción individual para separarse de la marca y con un potente cabezazo poner el 2-0 final.

Inglaterra, líder

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Con este resultado, la selección de Inglaterra terminó la fase de grupos de la Copa del Mundo en el primer lugar del grupo L con siete puntos.

En los dieciseisavos de final, el equipo británico se medirá con un mejor tercero el miércoles 1 de julio de 2027.