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Mundial 2026

Mundial 2026: tabla de posiciones y clasificados del grupo B

La selección de Suiza terminó líder de la zona con siete puntos.
Daniel Zabala
Suiza, líder del grupo B en la Copa del Mundo
Suiza, líder del grupo B en la Copa del Mundo // AFP

Terminó este miércoles 24 de junio la actividad del grupo B en la Copa del Mundo con victorias de Suiza sobre Canadá y de Bosnia y Herzegovina frente a Catar.

Con la victoria, la selección de Suiza terminó en la primera posición del grupo B con dos victorias y un empate.

Suiza derrotó a Canadá y clasificó como líder de grupo en el Mundial

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La segunda casilla fue para Canadá con cuatro unidades.

Suiza y Canadá tienen asegurada su clasificación a los dieciseisavos de final.

Por otro lado, Bosnia y Herzegovina terminó en la tercera casilla con cuatro unidades y está esperando a que terminen todos los compromisos de la fase de grupo para saber si avanza de ronda como mejor tercero.

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En la última casilla finalizó Catar con solo un punto.

Tabla de posiciones del grupo B

1. Suiza - 7 puntos

2. Canadá - 4 puntos

3. Bosnia y Herzegovina - 4 puntos

4. Catar - 1 punto

Rival de Suiza y Canadá en dieciseisavos de final de la Copa del Mundo

Suiza, al terminar como líder del grupo B en la Copa del Mundo se medirá en dieciseisavos de fina con una mejor tercero.

Por otro lado, Canadá chocará con la segunda selección clasificada del grupo A.

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