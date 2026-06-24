Mundial 2026: tabla de posiciones y clasificados del grupo B

Terminó este miércoles 24 de junio la actividad del grupo B en la Copa del Mundo con victorias de Suiza sobre Canadá y de Bosnia y Herzegovina frente a Catar.

Con la victoria, la selección de Suiza terminó en la primera posición del grupo B con dos victorias y un empate.

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La segunda casilla fue para Canadá con cuatro unidades.

Suiza y Canadá tienen asegurada su clasificación a los dieciseisavos de final.

Por otro lado, Bosnia y Herzegovina terminó en la tercera casilla con cuatro unidades y está esperando a que terminen todos los compromisos de la fase de grupo para saber si avanza de ronda como mejor tercero.

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En la última casilla finalizó Catar con solo un punto.

Tabla de posiciones del grupo B

1. Suiza - 7 puntos

2. Canadá - 4 puntos

3. Bosnia y Herzegovina - 4 puntos

4. Catar - 1 punto

Rival de Suiza y Canadá en dieciseisavos de final de la Copa del Mundo

Suiza, al terminar como líder del grupo B en la Copa del Mundo se medirá en dieciseisavos de fina con una mejor tercero.

Por otro lado, Canadá chocará con la segunda selección clasificada del grupo A.