Mundial 2026: tabla de posiciones y clasificados del grupo B

Terminó este miércoles 24 de junio la actividad del grupo B en la Copa del Mundo con victorias de Suiza sobre Canadá y de Bosnia y Herzegovina frente a Catar.
Con la victoria, la selección de Suiza terminó en la primera posición del grupo B con dos victorias y un empate.
La segunda casilla fue para Canadá con cuatro unidades.
Suiza y Canadá tienen asegurada su clasificación a los dieciseisavos de final.
Por otro lado, Bosnia y Herzegovina terminó en la tercera casilla con cuatro unidades y está esperando a que terminen todos los compromisos de la fase de grupo para saber si avanza de ronda como mejor tercero.
En la última casilla finalizó Catar con solo un punto.
Tabla de posiciones del grupo B
1. Suiza - 7 puntos
2. Canadá - 4 puntos
3. Bosnia y Herzegovina - 4 puntos
4. Catar - 1 punto
Rival de Suiza y Canadá en dieciseisavos de final de la Copa del Mundo
Suiza, al terminar como líder del grupo B en la Copa del Mundo se medirá en dieciseisavos de fina con una mejor tercero.
Por otro lado, Canadá chocará con la segunda selección clasificada del grupo A.