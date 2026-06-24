Suiza derrotó a Canadá y clasificó como líder de grupo en el Mundial

La selección de Suiza cerró con broche de oro la fase de grupos de la Copa del Mundo al derrotar con marcador de 2-1 a Canadá en partido válido por la zona B.

Con este resultado, el equipo helvético se clasificó a los dieciseisavos de final como líder de grupo, mientras que el seleccionado canadiense terminó en a segunda casilla.

Suiza sorprendió a Canadá

El seleccionado de Suiza tomó el control del partido al abrir el marcador y además dominar la pelota y someter al equipo canadiense.

La primera anotación del compromiso se registró en el minuto 46 y tuvo como protagonista a Rubén Vargas Martínez, quien recibió un centro a ras de piso desde el costado derecho por parte de Johan Manzami.

Vargas Martínez no tuvo problema para controlar el esférico y mandarlo al fondo de la red, luego de un potente remate de derecha que superó la resistencia del guardameta de Canadá.

Emocionante segundo tiempo

Después de abrir el marcador, Suiza mantuvo la actitud ofensiva, la cual le sirvió para aumentar la diferencia.

En el minuto 57 el protagonista fue Johan Manzami, que aprovechó una rápida acción de Breel Embolo, quien aguantó el balón en el área de Canadá, luego de un pase largo para esperar el momento preciso y habilitar a Manzami.

Johan Manzami se benefició de lo hecho por su compañero para llegar desde atrás sin marca y con un certero remate de derecha puso el 2-0 parcial.

Canadá descontó

La selección de Canadá reaccionó en el minuto 76 a través de Promise David, quien descontó al aprovechar un increíble control de balón de Nathan Saliba.

Saliba sorprendió al recibir un pelotazo al espacio dentro del área. Con una acrobacia, el mediocampista del Anderlecht dominó el esférico para habilitar a su compañero David, quien empujó el balón con su guayo derecho para poner el 1-2.

En el complemento del partido, Canadá arremetió en contra del arco de Suiza en búsqueda del empate, pero el guardameta Gregor Kobel tuvo una jornada inspirada para salvar el pórtico helvético.

Con este resultado, la selección de Suiza terminó en el primer lugar del grupo B con siete puntos, mientras que Canadá terminó en la segunda casilla con cuatro unidades.