Terminó la actividad del grupo E en la Copa del Mundo con victorias de Ecuador y Costa de Marfil sobre Alemania y Curazao, respectivamente.

Lea también Ecuador hizo la épica: derrotó a Alemania y clasificó a 16avos de final del Mundial

El equipo ecuatoriano se impuso con marcador de 2-1 sobre Alemania, mientras que el marfileño venció por el mismo resultado a Curazao.

Con estos resultados, el seleccionado alemán finalizó líder del grupo E con seis puntos, en la segunda posición se ubicó Costa de Marfil con las mismas seis unidades, mientras que Ecuador quedó tercero con cuatro puntos.

Curazao cerró la zona con una unidad.

De esta manera, Alemania, Costa de Marfil y Ecuador confirmaron su clasificación a la ronda de dieciseisavos de final.

Tabla de posiciones final del grupo E en la Copa del Mundo

1. Alemania - 6 puntos

2. Costa de Marfil - 6 puntos

3. Ecuador - 4 puntos

4. Curazao - 1 punto