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Selección de Alemania

Mundial 2026: tabla de posiciones final y clasificados del grupo E

Alemania, Costa de Marfil y Ecuador clasificaron a la siguiente ronda.
Daniel Zabala
Tabla de posiciones final del grupo E en el Mundial
Tabla de posiciones final del grupo E en el Mundial // AFP

Terminó la actividad del grupo E en la Copa del Mundo con victorias de Ecuador y Costa de Marfil sobre Alemania y Curazao, respectivamente.

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El equipo ecuatoriano se impuso con marcador de 2-1 sobre Alemania, mientras que el marfileño venció por el mismo resultado a Curazao.

Con estos resultados, el seleccionado alemán finalizó líder del grupo E con seis puntos, en la segunda posición se ubicó Costa de Marfil con las mismas seis unidades, mientras que Ecuador quedó tercero con cuatro puntos.

Curazao cerró la zona con una unidad.

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De esta manera, Alemania, Costa de Marfil y Ecuador confirmaron su clasificación a la ronda de dieciseisavos de final.

Tabla de posiciones final del grupo E en la Copa del Mundo

1. Alemania - 6 puntos

2. Costa de Marfil - 6 puntos

3. Ecuador - 4 puntos

4. Curazao - 1 punto

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