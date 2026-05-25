Mundial 2026: vacunas y requisitos para los colombianos

Cada vez falta menos para que el 11 de junio arranque la Copa del Mundo 2026 que tendrá sedes en Estados Unidos, Canadá y México. El certamen que reunirá por primera vez a 48 selecciones, que se dividen en 12 grupos de cuatro equipos, permitirá la clasificación de los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros.

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De esta manera, la ronda eliminatoria comenzará desde la ronda de dieciseisavos de final hasta definir a los finalistas que lucharán por el título.

Requisitos para los aficionados que quieran ir al Mundial

Al margen de lo deportivo, los países organizadores de la Copa del Mundo establecen algunos requisitos que deberán cumplir los aficionados interesados en asistir al evento.

Estados Unidos le exigirá a cada aficionado colombiano una visa de turista estadounidense (B1/B2), por su parte, México solicitará pasaporte vigente, mientras que para ingresar a Canadá se requerirá la visa canadiense tradicional.

Por el salo de los requisitos de salud, los interesados en asistir a la Copa del Mundo deberán cumplir con algunas vacunas y su respectivo certificado internacional.

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Los colombianos que pretendan asistir deben contar con la vacuna de la fiebre amarilla, del sarampión y además otras inmunizaciones básicas como tétanos, difteria, Hepatitis A y B, y polio.

Todas estas vacunas tienen que estar respaldadas con su respectivo certificado.

¿Cómo tramitar el certificado de vacunas en Colombia?

Las vacuna contra la fiebre amarilla y el certificado internacional se puede solicitar de manera gratuita en los "Puntos Viajeros" de las secretarías de salud de cada ciudad.