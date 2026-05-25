Selección Colombia: lista oficial de Néstor Lorenzo para la Copa del Mundo 2026

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, dio a conocer la lista oficial de 26 jugadores que lucirán la camiseta tricolor en la Copa del Mundo 2026.

El anuncio lo hizo el seleccionador nacional este lunes 25 de mayo, día en el que inicia oficialmente la concentración de jugadores en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá.

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Lista oficial de convocados en la Selección Colombia para el Mundial

Arqueros

Camilo Vargas (Atlas)

Álvaro Montero (Vélez)

David Ospina (Nacional)

Defensas

Daniel Muñoz (Crystal Palace)

Santiago Arias (Independiente)

Dávinson Sánchez (Galatasaray)

Yerry Mina (Cagliari)

Willer Ditta (Cruz Azul)

Jhon Janer Lucumí (Bologna)

Johan Mojica (Mallorca)

Déiver Machado (Nantes)

Mediocampistas

Jefferson Lerma (Crystal Palace)

Kevin Castaño (River Plate)

Gustavo Puerta (Racing de Santander)

Richard Ríos (Benfica)

Juan Camilo Portilla (Atlético Paranaense)

Jhon Arias (Palmeiras)

Jorge Carrascal (Flamengo)

James Rodríguez (Minnesota United)

Juan Fernando Quintero (River Plate)

Jaminton Campaz (Rosario Central)

Delanteros

Luis Fernando Díaz (Bayern Múnich)

Carlos Andrés Gómez (Vasco Da Gama)

Luis Javier Suárez (Sporting CP)

Jhon Córdoba (Krasnodar)

Juan Camilo 'cucho' Hernández (Real Betis)

Plan de trabajo de Colombia para la Copa del Mundo

Después de conocerse la convocatoria oficial, la Selección Colombia inicia la preparación para la Copa del Mundo.

Se tiene previsto que el equipo nacional cumpla con jornadas de entrenamiento en Bogotá hasta el 4 de junio.

El lunes 1 de junio, los dirigidos por Néstor Lorenzo enfrentarán a Costa Rica en el estadio El Campín de Bogotá en partido de despedida antes de desplazarse a Estados Unidos.

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Posteriormente, el equipo nacional viajará a San Diego, Estados Unidos, el 4 de junio.

La concentración continuará en San Diego desde el 5 hasta el 10 de junio, ya que el 7 del mismo mes está programado un partido amistoso frente a Jordania.

La Selección Colombia tiene planeado su arribo a Guadalajara, lugar final de concentración, el 11 de junio.