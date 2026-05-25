Carlos Antonio Vélez y los cambios que haría en la lista final de Lorenzo en la Selección Colombia

Carlos Antonio Vélez se pronunció después de que se diera a conocer la convocatoria final de 26 jugadores que hizo el director técnico Néstor Lorenzo para conformar la Selección Colombia que disputará la Copa del Mundo 2026.

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Vélez, que volvió a destacar las individualidades con las que cuenta el equipo nacional, también describió los cambios que haría.

Los cambios que haría Carlos Antonio Vélez en la lista de Lorenzo

El analista, fiel a su estilo, aseguró que en lugar de David Ospina hubiera convocado a Kevin Mier, que logró recientemente el título de la Liga Mx con Cruz Azul.

Vélez también descartaría a Yerry Mina, Santiago Arias y a Juan Camilo 'cucho' Hernández.

En lugar de Mina no dio un nombre, pero sí aseguró que Jhohan Romaña y Kevin Viveros podrían ocupar los lugares de Arias y Hernández.

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"Mier x Ospina, Cualquiera x Mina, Román x Arias y Viveros x Cucho serían algunos de mis cambios… espero igual que la base pura y dura, que rinde y destaca en sus clubes, llegue muy bien por que de ellos dependemos... tenemos un montón de ilustres y muy buenas individualidades.. esa es la única carta posible para hacer un buen mundial...", escribió Vélez.

Lista oficial de convocados en la Selección Colombia para el Mundial

Arqueros

Camilo Vargas (Atlas)

Álvaro Montero (Vélez)

David Ospina (Nacional)

Defensas

Daniel Muñoz (Crystal Palace)

Santiago Arias (Independiente)

Dávinson Sánchez (Galatasaray)

Yerry Mina (Cagliari)

Willer Ditta (Cruz Azul)

Jhon Janer Lucumí (Bologna)

Johan Mojica (Mallorca)

Déiver Machado (Nantes)

Mediocampistas

Jefferson Lerma (Crystal Palace)

Kevin Castaño (River Plate)

Gustavo Puerta (Racing de Santander)

Richard Ríos (Benfica)

Juan Camilo Portilla (Atlético Paranaense)

Jhon Arias (Palmeiras)

Jorge Carrascal (Flamengo)

James Rodríguez (Minnesota United)

Juan Fernando Quintero (River Plate)

Jaminton Campaz (Rosario Central)

Delanteros

Luis Fernando Díaz (Bayern Múnich)

Carlos Andrés Gómez (Vasco Da Gama)

Luis Javier Suárez (Sporting CP)

Jhon Córdoba (Krasnodar)

Juan Camilo 'cucho' Hernández (Real Betis)