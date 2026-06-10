Mundial Femenino 2027: las primeras selecciones clasificadas

Durante todo este 2026 se están jugando las diferentes Eliminatorias en todos los continentes del mundo para definir a las 32 selecciones participantes en un Mundial Femenino que será histórico en el 2027.

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Brasil será sede por primera vez en la historia de los mundiales femeninos, y, como si fuera poco, será la primera cita orbital que se va a desarrollar en Sudamérica. Seguramente, armarán una gran fiesta para afrontar este certamen. Además, con su gente en casa, esperarán repetir lo hecho en 2007 cuando fueron finalistas, pero la idea será quedar campeonas.

En la Conmebol se disputó la primera edición de la Liga de Naciones Femenina con dos cupos posibles de manera directa. Después de una jornada loca con varios goles, especialmente en el duelo entre Paraguay vs Colombia, las colombianas remontaron con un 3-4 en Asunción para quedarse con el primer título.

Esto permitió que Colombia sellara la clasificación de manera anticipada. De igual forma, Argentina también siguió a las colombianas de cerca en la tabla de posiciones y se quedó con el subcampeonato, además de la clasificación mundialista. Colombianas y argentinas se suman a otras doce selecciones.

LAS SELECCIONES QUE YA ESTÁN CLASIFICADAS AL MUNDIAL DE 2027

Brasil como sede, Colombia y Argentina son por ahora las tres selecciones de la Conmebol. Estas se suman a 11 naciones que ya están dentro de esta competencia y se espera completar las 32 participantes que compondrán el Mundial en el 2027. Ya están definidas las seis plazas de la Confederación Asiática y una de Oceanía.

Bajo ese panorama, las Eliminatorias Asiáticas ya terminaron con las clasificaciones de Australia, China, Corea del Norte, Corea del Sur, Filipinas y Japón. Las japonesas quedaron campeonas, mientras que Filipinas y Corea del Norte clasificaron por la repesca de la confederación.

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Por su parte, en las Eliminatorias Oceánicas que entrega solo un cupo de manera directa para el Mundial, Nueva Zelanda se quedó con ese privilegio al ganar la final ante Papua Nueva Guinea que jugará la repesca mundialista cuando ya todo esté definido en las demás confederaciones.

Mientras que, en Europa, la UEFA entrega 11 cupos de manera directa para la Copa del Mundo y todavía queda mucha tela por cortar en esta competencia. En estos momentos ya hay cuatro selecciones. Alemania, Dinamarca, España y Francia ya están en la Copa del Mundo.

Faltarán las confederaciones de África y la Concacaf, además de otras siete selecciones de Europa por definir los pasos a la Copa del Mundo. También falta definir las clasificadas por medio de la repesca internacional que dejará solo a tres equipos dentro del certamen en Brasil.

LAS SELECCIONES QUE JUGARÁN REPECHAJE

Todavía es muy temprano para hablar de las selecciones que disputarán la repesca internacional para sellar la clasificación al Mundial de Brasil 2027, pero ya hay cinco naciones que están en estas instancias a la espera de definir sus respectivos pasos en esta oportunidad adicional que tendrán.

Por la Conmebol, la Liga de Naciones terminó con Venezuela en la tercera casilla y Ecuador en la cuarta. Ambas selecciones podrán disputar la repesca. Para las venezolanas es histórico, pues se acercan a su primer Mundial de la categoría de mayores.

De Asia hay dos selecciones que ya esperan definir la suerte en el repechaje internacional. China Taipéi y Uzbekistán que perdieron la repesca en la confederación asiática. De Oceanía, Papua Nueva Guinea, selección que perdió la final con Nueva Zelanda también estará en esta repesca.

África dejará a dos selecciones en la repesca internacional al igual que la Concacaf. Europa solo dejará a una nación en esta fase con la oportunidad de clasificar al Mundial por la vía del Play-In.

¿CÓMO SE JUGARÁ EL REPECHAJE INTERNACIONAL PARA EL MUNDIAL 2027?

Este torneo de repechaje internacional contará con diez selecciones, pero solo tres podrán sellar la clasificación para el Mundial del 2027 en Brasil. Se jugarán con dos fases, la primera que será entre noviembre y diciembre de 2026 con seis participantes que jugarán un hexagonal y las dos primeras pasarán a la segunda instancia.

La segunda fase se jugará en febrero de 2027 con los dos ganadores de la primera instancia, además de los dos de la Concacaf, uno de la Conmebol y uno de la UEFA. Serán otras seis selecciones que aspiran por los tres cupos que quedan para el Mundial.

En esta instancia, se sortearán los cruces y quien gane en ese partido único logrará sellar la clasificación para Brasil 2027. Es decir, en febrero de ese año se conocerán finalmente las 32 selecciones.