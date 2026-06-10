Aitana Bonmatí envió tajante mensaje a Colombia y las clasificadas al Mundial

Se empieza a acortar el tiempo para que inicie una nueva edición de la Copa Mundial Femenina, la cual se llevará a cabo en Brasil, y en donde España ya aseguró su clasificación de manera contundente tras golear 6-1 a Islandia en Reikiavik, confirmando que llegará a la próxima cita mundialista como una de las grandes favoritas para defender el título conquistado en 2023.

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La selección dirigida por Sonia Bermúdez no dejó margen para las sorpresas y firmó una exhibición ofensiva que ratificó el gran momento que atraviesa el fútbol femenino español y que las encamina a un nuevo título Mundial. lo que llena de mucha ilusión a una de las máximas referentes, Aitana Bonmatí.

España se une a las clasificadas al Mundial

El conjunto español llegaba a la última jornada con la obligación de ganar para asegurar su boleto directo al torneo que se disputará en Brasil. Después de la histórica victoria por 4-0 sobre Inglaterra en la fecha anterior, España dependía de sí misma y respondió con autoridad frente a una Islandia.

Vicky López abrió el marcador y posteriormente completó un doblete en una actuación sobresaliente. También se hicieron presentes en el marcador Edna Imade, Salma Paralluelo, Claudia Pina y Aitana Bonmatí, reflejando la enorme variedad de recursos ofensivos que posee la selección española.

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Tras este gran logro, la capitana, referente y doble campeona del Balón de Oro, Aitana Bonmatí, "sacó pecho" frente a los medios tras el gran trabajo que se ha venido haciendo y también aprovechó para mencionar los objetivos que están propuestos, entre los cuales ya se cumplió el primero, el cual era "estar".

"Se viene trabajando muy bien desde hace años. Nos hemos consolidado como una selección fuerte y nosotras esperamos estar en este tipo de torneos y es el objetivo principal, primero estar y luego ir a por el título. El equipo ha hecho una gran temporada. Yo lo he vivido desde lejos y yo personalmente contenta de disfrutar estos dos últimos partidos, que tras una lesión grave se pasa mal. Contenta de poder estar en otro Mundial, estar con este equipo y tener otro reto por delante".

Otras clasificadas al Mundial

Las eliminatorias sudamericanas también llegaron a su final de manera oficial tras la realización de la Liga de Naciones, en donde Colombia se terminó ratificando como campeona y ganando también un cupo directo al Mundial, al igual que Argentina, tras haberse quedado con los dos primeros puestos de la tabla de posiciones.

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¿Cuándo inicia el Mundial?

La edición de 2027 mantendrá el formato de 32 selecciones que debutó en Australia y Nueva Zelanda 2023. El sistema de clasificación repartirá cupos entre todas las confederaciones, mientras que Brasil tendrá asegurada su participación como anfitrión.

La FIFA confirmó que el certamen se jugará en Brasil entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027, en una edición que reunirá a las 32 mejores selecciones del planeta, en donde justamente Colombia ya escribió su nombre, y que promete convertirse en uno de los eventos deportivos más importantes de la década.