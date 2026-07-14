Mundialista con Néstor Lorenzo fue ofrecido a dos clubes de la Liga MX

La Copa Mundial está a punto de llegar a su final, pero en el camino ya no se encuentra la Selección Colombia, la cual fue eliminada de los octavos de final frente a Suiza, aunque dejó buenas impresiones a lo largo de su participación.

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La 'tricolor' destacó, dio de qué hablar con buenos resultados y ello fue lo que también le abrió la puerta a los futbolistas que convocó Néstor Lorenzo para poder cambiar de equipo y seguir creciendo, tal como sería el caso de Kevin Castaño, quien saldría de River Plate y aterrizaría en la Liga MX para jugar con un grande.

Kevin Castaño tendría los días contados en River Plate

Tras haber finalizado la participación de Colombia en el Mundial, el futuro de Kevin Castaño vuelve a estar en el centro de las conversaciones del mercado de fichajes.

El mediocampista de 25 años figura como uno de los nombres que despiertan interés en el fútbol mexicano, donde Tigres UANL y Club América aparecen entre los equipos que siguen de cerca su situación con miras a reforzar sus plantillas para la próxima temporada.

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Castaño no ha pasado por su mejor momento en River Plate y, a pesar de haber sido convocado por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia, su futuro cambiaría drásticamente, ya que fue ofrecido por las directivas del club a estas dos escuadras mexicanas.

Se tenía claro que el colombiano no continuaría con la escuadra 'millonaria' y según distintas versiones su futro estaría en México y Estados Unidos. Sin embargo se desmintió que hubiera interés por parte del fútbol estadounidense, pero si que fue ofrecido tanto Tigres como América, los cuales analizan la posibilidad de presentar una oferta por el jugador.

¿Cómo le fue a Kevin Castaño con River Plate?

El futbolista formado en el FPC con la camiseta de Águilas Doradas, aterrizó en Argentina para jugar con River Plate en la temporada 2025 tras su breve paso por el Krasnodar de Rusia.

Desde entonces ha tenido la oportunidad de jugar en 45 partidos, reportándose con dos asistencias en 3.160 minutos dentro del campo de juego.