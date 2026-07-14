Grupo y rivales de Colombia en el fútbol masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La Selección Colombia se prepara para un nuevo desafío, en esta oportunidad en la categoría sub 19, teniendo en cuenta la participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 que tendrán sede en República Dominicana.
El equipo nacional fue ubicado en el grupo B y tendrá como rivales a los seleccionados de Panamá, Cuba y Costa Rica en el certamen que irá desde el 30 de julio hasta el 7 de agosto.
Fixture de Colombia en el fútbol masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
Primera fecha
Fecha: 30 de julio
Partido: Colombia vs Panamá
Hora: 3:00 PM (Hora Col)
Lugar: Estadio Moca 85, Moca, (República Dominicana)
Segunda fecha
Fecha: 1 de agosto
Partido: Colombia vs Cuba
Hora: 6:00 PM (Hora Col)
Lugar: Estadio El Cóndor, La Vega, (República Dominicana)
Tercera fecha
Fecha: 3 de agosto
Partido: Colombia vs Costa Rica
Hora: 3:00 PM (Hora Col)
Lugar: Estadio Cibao, Santiago, (Republica Dominicana)
Convocatoria de la Selección Colombia sub 19
Luis Eduardo Mena Padilla- Independiente Valle del Cauca
Nicolás Arango Montoya- North Texas
Deimer Estiven Longas Rivas- Deportivo Independiente Medellín
Duván Starlin Mina Aponzá - América de Cali
Carlos Mario Pérez Cueto- Junior F.C.
Edmilson Yosue Herazo Torres -Barranquilla F.C.
Simón García Valero- Atlético Nacional
Cristian Enrique Uribe Caro- Atlético Nacional
Daniel David Socarrás Villamil- Junior F.C.
Jhojan Felipe Zuñiga- Independiente Santa Fe
Jaidinson Córdoba Urrutia- Deportivo Independiente Medellín
Andrés Felipe González Mazuera- Independiente Santa Fe
Kener Nicolás González Mosquera- Internacional de Palmira
Matías Yuseth Orozco López- Deportivo Cali
Jesús David Chinchía Reales- Atlético Nacional
Tomás Blandón Correa- Águilas Doradas
Juan David Palacios Heredia- Independiente Valle del Cauca
Juan José Rosa Arboleda- Atlético Nacional
Juan Manuel Arango Tenorio- Deportivo Cali
Alam Stiven García Sandoval- Independiente Valle del Cauca
Miguel Ángel Marulanda Ramírez- Envigado F.C.
Santiago Arrechea Cárdenas- Orsomarso S.C.
Samuel Eulises Perea Mosquera- Bogotá F.C.