Grupo y rivales de Colombia en el fútbol masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La Selección Colombia se prepara para un nuevo desafío, en esta oportunidad en la categoría sub 19, teniendo en cuenta la participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 que tendrán sede en República Dominicana.

El equipo nacional fue ubicado en el grupo B y tendrá como rivales a los seleccionados de Panamá, Cuba y Costa Rica en el certamen que irá desde el 30 de julio hasta el 7 de agosto.

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Fixture de Colombia en el fútbol masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Primera fecha

Fecha: 30 de julio

Partido: Colombia vs Panamá

Hora: 3:00 PM (Hora Col)

Lugar: Estadio Moca 85, Moca, (República Dominicana)

Segunda fecha

Fecha: 1 de agosto

Partido: Colombia vs Cuba

Hora: 6:00 PM (Hora Col)

Lugar: Estadio El Cóndor, La Vega, (República Dominicana)

Tercera fecha

Fecha: 3 de agosto

Partido: Colombia vs Costa Rica

Hora: 3:00 PM (Hora Col)

Lugar: Estadio Cibao, Santiago, (Republica Dominicana)

Convocatoria de la Selección Colombia sub 19

Luis Eduardo Mena Padilla- Independiente Valle del Cauca

Nicolás Arango Montoya- North Texas

Deimer Estiven Longas Rivas- Deportivo Independiente Medellín

Duván Starlin Mina Aponzá - América de Cali

Carlos Mario Pérez Cueto- Junior F.C.

Edmilson Yosue Herazo Torres -Barranquilla F.C.

Simón García Valero- Atlético Nacional

Cristian Enrique Uribe Caro- Atlético Nacional

Daniel David Socarrás Villamil- Junior F.C.

Jhojan Felipe Zuñiga- Independiente Santa Fe

Jaidinson Córdoba Urrutia- Deportivo Independiente Medellín

Andrés Felipe González Mazuera- Independiente Santa Fe

Kener Nicolás González Mosquera- Internacional de Palmira

Matías Yuseth Orozco López- Deportivo Cali

Jesús David Chinchía Reales- Atlético Nacional

Tomás Blandón Correa- Águilas Doradas

Juan David Palacios Heredia- Independiente Valle del Cauca

Juan José Rosa Arboleda- Atlético Nacional

Juan Manuel Arango Tenorio- Deportivo Cali

Alam Stiven García Sandoval- Independiente Valle del Cauca

Miguel Ángel Marulanda Ramírez- Envigado F.C.

Santiago Arrechea Cárdenas- Orsomarso S.C.

Samuel Eulises Perea Mosquera- Bogotá F.C.