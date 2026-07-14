Pablo Repetto confirmó el primer fichaje de Santa Fe para 2026-2

Independiente Santa Fe ya tiene definido su primer refuerzo para el segundo semestre de 2026. El entrenador Pablo Repetto confirmó que Kevin Balanta se convertirá en nuevo jugador del conjunto cardenal para afrontar la Liga BetPlay, Copa BetPlay y Copa Sudamericana.

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En una entrevista concedida al programa 'Sí Era Gol', el técnico uruguayo reveló que el futbolista se incorporará al plantel durante el transcurso de esta semana, por lo que solo resta la oficialización del fichaje por parte del club.

Aunque Balanta inició su carrera como mediocampista de primera línea, en los últimos años se ha consolidado como defensor central, posición en la que será utilizado por Repetto en el equipo bogotano.

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Kevin Balanta sería usado como central en Santa Fe

Precisamente, la llegada de un zaguero era una de las prioridades de Santa Fe en este mercado de fichajes, luego de confirmarse la lesión de Juan Sebastián Quintero, quien se perderá lo que resta de la temporada.

Trayectoria de Kevin Balanta

El defensor, de 29 años, llega procedente de Santos Laguna. Antes de esa etapa también defendió las camisetas de Tijuana y Querétaro, acumulando una amplia experiencia en la Liga MX.

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Además, Balanta tuvo un paso por Defensa y Justicia, en el fútbol argentino, mientras que en Colombia debutó como profesional con Deportivo Cali, club en el que comenzó a destacar antes de emigrar al exterior.

Con la incorporación del defensor, Santa Fe suma su primer fichaje para el segundo semestre. La intención de Pablo Repetto es mantener la base del plantel del 2026-I y reforzar únicamente posiciones puntuales -busca un extremo y un '9'-.