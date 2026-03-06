Carlos Bacca regresó y apuntó al arbitraje: “La Sudamericana nos dio una lección a todos”

En cuestión de dos días, Carlos Bacca cumplirá nueve meses de esa durísima lesión que lo sacó de las canchas. Una rotura del tendón de Aquiles puso en riesgo su continuidad con el Junior de Barranquilla hasta que, por fin, este jueves 5 de marzo volvió a sumar minutos.

Vea también: Alfredo Arias envió recado a sus jugadores: “Tener la actitud de ganador”

Durante un entrenamiento el 8 de junio de 2025, Carlos Bacca tuvo que dejar las canchas por la lesión en el tendón de Aquiles. Este tema lo dejó afuera del segundo semestre, tramo en el que el Junior logró alzar la undécima estrella, infortunadamente sin el goleador que supo brillar en las ligas más importantes de Europa.

Casi un año tuvo que pasar para que el delantero volviera a sentirse como jugador de fútbol. Junior recibió a Alianza Valledupar FC y sobre los últimos once minutos, Carlos Bacca ingresó sustituyendo a Guillermo Paiva. Mientras estuvo en la cancha, el goleador tuvo una clara en la que respondió Johan Wallens y estuvo presente en una jugada polémica que criticó bastante en la zona mixta.

LA QUEJA DE CARLOS BACCA AL ARBITRAJE: “NOS DIO UNA LECCIÓN A TODOS”

Junior no pudo con Alianza Valledupar en un partido que abrieron gracias a Cristian Barrios. El extremo proveniente del América de Cali marcó en el primer tiempo y un penal le permitió al cuadro aliancista igualar el compromiso. Posteriormente, el equipo local tuvo una acción revisada por el VAR y que el árbitro Wilmar Montaño no señaló una pena máxima clara.

En medio de la Liga BetPlay 2026-I también hay partidos internacionales de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores. El arbitraje es uno en compromisos continentales y otro en el plano local. Esto fue lo que originó que el delantero que porta el número ‘70’ en su espalda se quejara de los árbitros por un penal.

Le puede interesar: San Lorenzo anunció salida de Carlos Sánchez antes de la Copa Sudamericana

Y es que, en el partido de la Copa Sudamericana entre Atlético Nacional y Millonarios, Simón García va con el pie arriba para pelear un balón contra Rodrigo Contreras, lo contacta y Wilton Sampaio, de una noche sin polémicas señaló penal. En este juego, Guillermo Celis busca una pelota, alza la pierna y es contactado por un zaguero. El VAR llamó, pero Wilmar Montaño decidió no pitar la infracción.

Una patada similar a la de la Copa Sudamericana y Carlos Bacca mencionó que, “lo de Celis es un claro penal. Guille toca el balón y le pegan. Vimos un partido de Sudamericana (Nacional vs Millonarios) fue penal y sí la pitaron y era Sudamericana con dos equipos colombianos. Tenemos que aprender cómo se arbitra y se pita en la Sudamericana porque Sampaio nos dio una lección a todos e incluso a los futbolistas”.

En el partido entre América de Cali vs Atlético Bucaramanga, el arbitraje de Facundo Tello, árbitro argentino también fue muy correcto en las decisiones y abren la polémica sobre lo preparados que están los jueces internacionales y los colombianos.

LAS SENSACIONES DE VOLVER A JUGAR

Más allá de los temas arbitrales que siguen sembrando la preocupación en Colombia después de una sanción a Diego Ulloa, y de este partido con un penal idéntico a uno de Copa Sudamericana, Carlos Bacca habló en zona mixta lo importante que fue regresar a la competencia.

Lea también: Decisión tomada con Leonel Álvarez tras la eliminación en Copa Sudamericana

Carlos Bacca afirmó que, “volver a sentirme futbolista, volver a jugar y competir, sabes que no es lo mismo estar entrenando que compitiendo, me sentí bien con muchas ganas y con muchos deseos, como si fuera a debutar, espero seguir cogiendo ese ritmo de partido para poder aportar lo mejor de mí”.

En su regreso, el delantero que pasó por el Milan, Villarreal, Sevilla, entre otros clubes europeos tendrá que ganarse el puesto en un ataque en el que también compiten Teófilo Gutiérrez, Guillermo Paiva y Luis Fernando Muriel, flamante fichaje del Fútbol Profesional Colombiano y del Junior.