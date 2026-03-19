Muñoz y Lerma avanzan en Conference: tendrán duro rival en 4tos de final

Uno de los cruces de octavos de final en la presente edición de la Conference League (tercera competencia más importante de clubes en Europa) fue protagonizado por el Crystal Palace y el AKR Larnaca, serie que este jueves 19 de marzo se definía en Chipre luego del 0-0 firmado en el juego de ida disputado en territorio inglés.

El equipo de la Premier League de Inglaterra donde militan los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, quienes empezaron el partido en el banco de suplentes y después ingresaron al segundo tiempo, fueron testigos del doblete del senegalés Ismaila Sarr, autor principal del triunfo obtenido por ‘Las Águilas’.

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Crystal Palace avanza en Conference League y ya tiene rival en los 4tos de final

El conjunto inglés no tuvo una eliminatoria sencilla, pues luego de empatar sin goles en condición de local debía busca el triunfo en Chipre, allí, necesitó la prórroga para superar al equipo del AEK Larnaca.

Ahora, el conjunto de Muñoz y Jefferson Lerma se tendrá que ver las caras contra un rival de mayor reconocimiento en la fase de cuartos de final, cuando tenga que enfrentar a la Fiorentina de Italia, conjunto que en su serie eliminó al Rakow de Polonia con un marcador global de 4-2, ganando por 2-1 tanto el juego de ida como el de vuelta.

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Fiorentina, un rival con historia en la Conference League

El equipo italiano buscará por primera vez obtener la gloria en esta competencia europea tras rozarlo en los últimos dos años, pues fue finalista en la temporada 2023-24, cuando fue doblegado en la final por Olympiacos por 1-0, mientras que en 2022-23 fue derrotado 1-2 por el West Ham en el duelo cumbre, además, también fue semifinalista el pasado curso cuando lo eliminó el Betis.

Fiorentina confirmó su clasificación a los cuartos de final con un triunfo en condición de visitante, club que necesita ganar confianza pensando en mejorar su rendimiento en la Serie A de Italia, pues de momento se ubica en la casilla 16 con 28 puntos y lucha por alejarse de los puestos del descenso.

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