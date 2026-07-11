Nacional no pudo fichar jugador con paso por Selección Colombia

Atlético Nacional vuelve a dar de qué hablar en los últimos días, ya que desde que fue anunciado Lucas González de manera oficial se comenzaron a exigir fichajes de peso que le ayuden al equipo a salir campeón nuevamente y regresar a un certamen internacional, tal como también fue planteado dentro de los objetivos del cuerpo técnico.

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Por el momento no se han hecho oficiales contrataciones, pero se espera la llegada de Franco Armani y en los planes también estaba el regreso de otro campeón como lo es Stefan Medina, a quien venían siguiendo desde hace varias temporadas y cuando todo parecía que finalmente llegaría al club 'verdolaga', la negociación con Monterrey se terminó cayendo.

Stefan Medina no llegará a Nacional

El regreso de Stefan Medina a Atlético Nacional deberá esperar, ya que cuando todo apuntaba a que el defensor colombiano vestiría nuevamente la camiseta del equipo paisa para el semestre de clausura de la temporada 2026, la negociación se cayó debido a que el jugador no logró finalizar de manera anticipada su vínculo contractual con Monterrey de México.

Durante los últimos días existieron conversaciones entre las partes para concretar el regreso del futbolista, quien surgió de las divisiones menores de Nacional y fue uno de los integrantes del plantel que conquistó la Copa Libertadores en 2016.

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Sin embargo, el principal obstáculo estuvo relacionado con la situación contractual del defensor, ya que su vínculo va hasta diciembre de 2027 y por el momento no tendrían planes de dejarlo ir tras más de 10 años en el club y por su gran rendimiento deportivo en la banda derecha.

Con la caída de la negociación, la dirigencia deberá evaluar otras posibilidades en el mercado de fichajes para reforzar la zona defensiva, pero también para persuadir a los hinchas que no terminaron contentos el semestre de apertura.

El periodo de transferencias continúa abierto y el club mantiene la búsqueda de jugadores que se ajusten a las necesidades del cuerpo técnico y a las condiciones económicas de la institución.

River se pronunció sobre la salida de Armani

Desde hace varios días, algunos periodistas argentinos vienen diciendo que la llegada del experimentado portero Franco Armani a Atlético Nacional de Medellín estaría lista. Y bien, hoy se cumplió el primer movimiento para que esta posibilidad se materialice.

Hace unos instantes, River Plate anunció la salida del portero, que sabe lo que es coronarse como campeón con la selección de Argentina de una Copa del Mundo de la FIFA y la Copa América.



“Franco Armani y River Plate han resuelto de común acuerdo el cierre de un ciclo que quedará grabado para siempre en la memoria del Club y los hinchas”, escribió el equipo de la banda cruzada.

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Nacional seguirá dando de baja a más jugadores

Ya se confirmaron 5 nombres de jugadores que no continuarían con el club, en donde hay nombres como el de David Ospina, y el director deportivo del club confirmó que habría más en medio del presente mercado de fichajes.

"El mercado esta abierto y obviamente se esperan algunas solicitudes. No vamos a cerrar de manera inmediata, es una dinámica que vamos alineando dependiendo también la nómina. Hay muchas llamadas, pero nada concreto, nada sobre el papel que nos obligue a mencionar algo, pero nosotros si ya hemos entablado negociaciones y estamos simplemente esperando firmas".