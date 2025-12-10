Nace nuevo equipo en el FPC: presentan a Internacional de Bogotá

ElFútbol Profesional Colombiano tendrá, a partir de las temporada 2026, un nuevo equipo. Se trata de Internacional de Bogotá, el cual fue presentado oficialmente este miércoles 10 de diciembre.

Internacional de Bogotá, antes llamado La Equidad, fue adquirido por un grupo inversor internacional liderado por Al Tylis y Sam Porter, quienes compraron el 99% de las acciones.

Teniendo en cuenta las condiciones de la negociación, la nueva institución se vio en la obligación de cambiar su nombre y desligarse de cualquier relación con La Equidad.

Detalles de Internacional de Bogotá

A través de las nuevas redes sociales de Internacional de Bogotá se dieron a conocer los colores que identificarán al equipo y además los detalles del escudo.





La nueva institución capitalina se caracterizará por portar los colores blanco, negro y dorado.

Adicionalmente, en el escudo se evidencian aspectos importantes de la ciudad como los cerros orientales, el cóndor andino y además se quiso plasmar el mito de El Dorado.









Además de los detalles presentados, se espera que en próximas horas se de mayor información con respecto a la estructura deportiva que tendrá Internacional de Bogotá para disputar la Liga BetPlay en la temporada 2026.