Mañana sábado 13 de diciembre, el Estadio Atanasio Girardot volverá a ser el epicentro de una nueva edición del clásico paisa, esta vez para ser testigo de la final de ida de la Copa BetPlay entre Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín.

Se espera que el partido (programado para dar inicio a las 5:00 de la tarde) esté lleno de emociones y goce de alta intensidad como suelen ser los clásicos antioqueños, un partido muy importante para ambas escuadras, que quieren terminar el año levantando un título tras la eliminación en los cuadrangulares de la presente Liga BetPlay.

Lea también: Los 6 jugadores que ya cumplieron su ciclo en Nacional, según Carlos Antonio Vélez

Las novedades de Nacional para enfrentar al DIM

El equipo dirigido por el técnico Diego Ariassabe que su puesto está en riesgo si no se llega a cumplir el objetivo de levantar la copa, por eso, el regreso del delantero Andrés Sarmiento son buenas noticias, un jugador que estuvo ausente por varios partidos por una lesión muscular en el bíceps femoral de su muslo derecho.

Se creía que Sarmiento no alcanzaría a estar disponible para este partido, sin embargo, el jugador de 27 años ya venía realizando trabajos con el equipo y estará incluido en la convocatoria de Diego Arias, delantero que se ha reportado con cuatro goles y una asistencia en los 7 partidos de Copa que ha disputado con Nacional.

La sensible baja que tendrá Nacional

Por otro lado, el defensor central Simón García tiene que pagar fecha de suspensión y no podrá estar para este partido de ida, recordando que el futbolista de 20 años recibió tarjeta roja en el partido pasado por las semifinales de vuelta ante el América de Cali.

La baja de Simón seguramente será suplida por César Haydar, jugador atlanticense que llegó en julio pasado a las filas del equipo ‘verdolaga’ y que tiene préstamo hasta junio de 2026, prestado del club japonés Kawasaki Frontale.