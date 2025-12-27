Figura en Liga MX le hace ojitos a Nacional: detalle podría terminar en fichaje

Mucho se ha hablado del mercado de fichajes de Atlético Nacional que se mueve con la posibilidad de traer a Nicolás Rodríguez que ya lo tendría casi asegurado para el 2026 en busca de pelear por títulos ligueros y por la Copa Sudamericana. La prioridad también se ha vuelto renovar a Alfredo Morelos y la incorporación de Milton Casco que depende de Camilo Cándido.

Todo esto es lo que pretende resolver Atlético Nacional en los próximos días, pero entre todos los factores que hay de por medio, aparece otro tema que puede darle una mano al club de cara al siguiente torneo. Se trata nada más ni nada menos de la figura de la Liga MX, Johan Rojas.

Con experiencia en Rayados de Monterrey y en el Necaxa, el volante, que pertenece al cuadro regiomontano podría buscar nuevos aires. Se habla de Brasil con el interés de Athletico Paranaense y el vínculo con Atlético Nacional nunca ha dejado de sonar.

EL GESTO DE JOHAN ROJAS QUE IMPACTA DIRECTAMENTE A ATLÉTICO NACIONAL

Johan Rojas empezó a tomar reconocimiento en La Equidad con una temporada que le permitió estar en el radar de grandes clubes. Recaló en Rayados de Monterrey sumando poca regularidad y también en Necaxa en donde formó un buen ataque junto con los compatriotas, Kevin Rosero y Diber Cambindo.

Sin embargo, el volante nunca ha dejado de soñar con una posible llegada a Atlético Nacional. El nacido en Medellín hace 23 años es seguidor del cuadro verdolaga y mantiene ese interés de firmar en algún momento con el club de sus amores.

El primer gesto que impactó directamente a Atlético Nacional fue en medio del partido del Día del Fútbol Envigadeño en donde figuró y respondió a Telemedellín que siempre está pendiente de los mercados de fichajes con la posibilidad de firmar con el cuadro antioqueño, “esperemos que se den las cosas”, sentenció.

Además, el viernes 26 de diciembre apareció en las redes sociales una foto del colombiano que pasa sus vacaciones en Medellín con la camiseta de Atlético Nacional. Un guiño que muchos seguidores perciben como la posibilidad de que llegue a reforzar en algún momento al club.









Por ahora, no tendrán a Johan Rojas, y seguramente una posible llegada al club de sus amores será en el futuro. Atlético Nacional tiene listo a Nicolás Rodríguez en una cesión por un año y esto frenaría la llegada del ex La Equidad.