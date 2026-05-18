Definido el primer finalista del Torneo BetPlay 2026-I

Las competencias del Fútbol Profesional Colombiano están llegando a su final con las fases definitivas de la Liga BetPlay que va por las semifinales, mientras que en el Torneo BetPlay, los cuadrangulares semifinales dejaron al primer finalista del Grupo A.

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Esta historia se definía entre Envigado FC y Deportes Quindío en el Estadio Polideportivo Sur en tierras envigadeñas. Para este duelo, los quindianos llegaban con una oportunidad enorme para intentar sellar la clasificación a una nueva final y estar mucho más cerca de regresar a la primera división.

Al Envigado solo le servía sumar de a tres para poder sellar la clasificación. Al Deportes Quindío le servían dos resultados. Ganar o empatar para llegar a 11 unidades y dejar afuera al cuadro ‘Naranja’. Harold Rivera sabía las obligaciones que tenían, pero no pudieron sacar adelante el resultado ideal.

Con un solitario tanto de Envigado, los dirigidos por Alberto Suárez lograron sacar el partido, llevarse los tres puntos y clasificar a la final del Torneo BetPlay para estar mucho más cerca de la posibilidad de ascender, justo después de caer a la segunda división.

LA CLAVE DE ENVIGADO PARA LLEGAR A LA FINAL DEL TORNEO BETPLAY

Al Envigado solo le quedaba la última carta con un único escenario que era ganar contra el Deportes Quindío. Un duelo atractivo entre clubs representativos de Colombia, pero que terminó con la victoria por la mínima diferencia del elenco envigadeño.

Sobre el segundo tiempo, un único gol de Stiwart Acuña le permitió a Envigado sellar el paso a la final. Quindío, que tenía todos los escenarios a su favor no pudo dar el golpe en el Polideportivo Sur.

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Alberto Suárez, un entrenador que sabe lo que es ascender a clubes y que regresó al cuadro antioqueño tendrá la oportunidad de volver a la máxima categoría. Andrés Tovar, guardameta de Envigado fue una muralla para detener las intenciones de empatar por parte del Deportes Quindío que no pudo tener el tiempo necesario para igualar.

El partido en la primera parte fue muy parejo sin claros dominadores y fue en el segundo tiempo en el que ambas escuadras tuvieron oportunidades. Un golazo local determinó el compromiso y nuevamente, el Quindío volvió a desilusionar en el intento por ascender a la máxima categoría. Les quedará el segundo semestre para lograrlo.

EL RIVAL DE ENVIGADO EN LA FINAL DEL TORNEO BETPLAY

Envigado se convirtió en el primer finalista del Torneo BetPlay con la pelea por sellar la clasificación a la Liga BetPlay para el 2027. Quedar campeón no le daría ese ascenso directo, pero sería un avance enorme para lograrlo en el próximo año. A los dirigidos por Alberto Suárez les tocará esperar el desenlace del Grupo B.

Sin confirmar todavía los horarios, el Grupo B del Torneo BetPlay tendrá los duelos entre Real Cartagena vs Barranquilla FC y Unión Magdalena vs Bogotá FC. La pelea estará entre cartageneros y samarios que se juegan la clasificación para medirse con Envigado en la definición del primer campeón.

Real Cartagena tiene la ventaja con 10 unidades y Unión Magdalena tiene ocho puntos. A los ‘Heroicos’ les sirve solo ganar para quedarse con el liderato pase lo que pase con el ‘Ciclón’. Si hay un empate de puntaje, el clasificado será el elenco magdalenense por la ventaja deportiva al quedar segundos en la fase regular.

¿QUÉ VENTAJA DA SER CAMPEÓN DEL PRIMER SEMESTRE DEL TORNEO BETPLAY PARA ASCENDER?

El primer campeón del Torneo BetPlay en el 2026 tendrá la oportunidad de jugar la Gran Final para definir los ascendidos contra el campeón del segundo semestre. Quien pierda en esa serie tendrá que medirse contra el líder de la tabla de reclasificación. Si el perdedor es el mismo líder del acumulado del año tendrá listo el ascenso directo sin necesidad de jugar un partido adicional.

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Además, el ganador de este primer semestre tendría la posibilidad de ascender en caso de que quede campeón en el segundo torneo. Si se repite el título para Envigado, Real Cartagena o Unión Magdalena (los dos clubes que pelean en el Grupo B por jugar la primera final), ascenderán de manera automática si es el mismo club campeón de los dos torneos.