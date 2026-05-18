[VIDEO] Jhon Durán se robó las miradas en Colombia; regreso a Envigado FC no pasó desapercibido

Sin duda alguna, Néstor Lorenzo sorprendió bastante en las últimas semanas con la convocatoria de 55 jugadores que pueden ser opción de cara a esa lista definitiva de 26 para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Una de las grandes incógnitas pasa por la zona ofensiva y ahora más por el llamado de Jhon Jáder Durán.

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Aunque tuvo muy poca regularidad en su experiencia con el Zenit de San Petersburgo en una temporada en la que quedó campeón de la Liga Premier de Rusia con solo nueve partidos disputados y dos goles marcados. Muy poco protagonismo que de igual manera no tuvo mucha significancia en la decisión de Néstor Lorenzo de tenerlo en cuenta.

Jhon Jáder Durán esperará hasta finales de mayo para conocer si será uno de los delanteros para componer esa lista de 26 jugadores que atenderán a la cita orbital para tratar de encontrar su mejor versión en su primera cita orbital. Mientras tanto, el atacante está en Colombia tras pedir una licencia en el Zenit y ya dio de qué hablar en Envigado.

JHON JÁDER DURÁN REGRESÓ AL ENVIGADO FC

Mucho se ha hablado de los próximos pasos de Jhon Jáder Durán, pues, más allá de la licencia que le dieron en Zenit, el equipo ruso no lo tendrá en los planes y tendrá que regresar a Al Nassr de Arabia Saudita. La idea del colombiano sería seguir en Europa, pero en últimas horas, el antioqueño regresó a sus raíces.

Envigado se juega la clasificación para la final del Torneo BetPlay frente al Deportes Quindío. Solo les servía la victoria para poder jugar el título y gritar campeón. El comienzo de la carrera deportiva de Jhon Jáder Durán fue nada más ni nada menos que con el cuadro envigadeño.

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La dupla entre Jhon Jáder Durán y Yáser Asprilla dio de qué hablar llevando a ambos jugadores al exterior. Sin embargo, las carreras de ambos han tenido obstáculos y no han podido afianzarse en el balompié europeo. Mientras espera la convocatoria oficial, Durán fue un invitado de lujo al Envigado vs Quindío en el Estadio Polideportivo Sur.

Las cámaras de Win Sports tomaron nota con el delantero antioqueño y lo captaron en uno de los palcos del Estadio Polideportivo Sur, en donde se forjó como profesional hace algunos años.

¿JHON JÁDER DURÁN ESTARÁ EN LA CONVOCATORIA FINAL DE COLOMBIA?

A final del mes de mayo saldrá la lista definitiva de los 26 convocados. Como Jhon Jáder Durán hace parte de los 55 jugadores preliminares podría ser perfectamente uno de los convocados. La última decisión será de Néstor Lorenzo que deberá elegir a los futbolistas que estén en mejor forma.

Néstor Lorenzo ha dejado claro que no hubo ninguna pelea con Jhon Jáder Durán y que todos en la Selección Colombia tienen las puertas abiertas para componer la lista del Mundial. Aunque el delantero no está jugando con regularidad sorprendió su llamado que podría dejarlo como uno de los convocados en esa lista de 26 jugadores.

El hecho de no estar en la Selección Colombia desde el empate sin goles contra Perú en junio de 2025 podría ser determinante para que Néstor Lorenzo no lo tenga en cuenta al priorizar en el proceso y Jhon Jáder Durán hace casi un año que no está en las convocatorias.

EL FUTURO DE JHON JÁDER DURÁN

Con la finalización del préstamo con el Zenit, el delantero tendrá que regresar al Al Nassr que es el dueño de los derechos deportivos del colombiano. Sin embargo, la idea del equipo de Arabia Saudita sería venderlo y dejar de enviarlo en calidad de cedido a distintos clubes.

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Jhon Jáder Durán piensa en seguir en Europa en las mejores ligas, pero, poco a poco, empieza a recibir ‘rechazos’ de clubes que impactan fuertemente en su futuro. Uno de ellos es nada más ni nada menos que el Galatasaray. El club turco recibió el ofrecimiento del entorno del colombiano para marcar su regreso a Turquía tras su paso por el Fenerbahce.

No obstante, Galatasaray lo habría rechazado por las polémicas que rodearon al jugador mientras estaba en el Fenerbahce. Lo catalogaron como un jugador “rompe vestuarios” y su futuro se complica con esta negativa del elenco otomano. Habrá que esperar qué ofertas llegarían y a qué club se podría ir.