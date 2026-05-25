Lorenzo se sinceró con Santos Borré: ¿Por qué no lo convocó para el Mundial?

Se acercan los días para que arranque el sueño mundialista de la Selección Colombia en Estados Unidos, Canadá y México. Aunque su debut será el 17 de junio, antes tendrán que afrontar los amistosos contra Costa Rica y frente a Jordania para prepararse de la mejor manera.

Lea también Carlos Antonio Vélez y los cambios que haría en la lista final de Lorenzo en la Selección Colombia

El domingo 24 de mayo, Néstor Lorenzo confirmó que el lunes iba a dar una rueda de prensa en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). Efectivamente, el objetivo de esa conferencia era dar a conocer la lista de 26 jugadores que afrontarán el Mundial.

Néstor Lorenzo optó por una base similar a la que ha llevado en Eliminatorias Sudamericanas y en los amistosos de Fecha FIFA contra Croacia y Francia, pero el entrenador argentino tomó una decisión que puede que a muchos les caiga bien, pero es sorpresiva, dado que, Rafael Santos Borré siempre era convocado y ahora para la Copa del Mundo lo dejó afuera.

¿POR QUÉ QUEDÓ AFUERA RAFAEL SANTOS BORRÉ DE LA SELECCIÓN COLOMBIA?

Sin duda alguna esa noticia de la no convocatoria de Rafael Santos Borré es sorpresiva de acuerdo con lo que había sido las últimas convocatorias que había entregado el entrenador argentino. El delantero barranquillero es uno de los favoritos de Néstor Lorenzo, pero para esta entrega oficial no apareció.

Y es que, a Néstor Lorenzo le gusta bastante Rafael Santos Borré por la tarea que tiene el atacante del Internacional de Porto Alegre de salir del área, pivotear, bajar a molestar en la marca del rival. Esa era la gran razón del por qué el ex River Plate ha hecho parte de las convocatorias.

No obstante, en la rueda de prensa, el entrenador de la Selección Colombia reveló por qué convocó a Juan Camlo ‘Cucho’ Hernández por encima del barranquillero, “es una posición donde a mí me interesa mucho la actualidad. La actualidad del ‘Cucho’ en este momento es mejor que la de Rafa. Rafa es un jugador que siempre se entregó por la Selección y ha sido parte de todo el proceso”.

Luego, afirmó que fue difícil comunicarle y que el privilegio pasaba por el desempeño actual, “fue muy duro tener que llamarlo y comunicárselo porque es un tipo que entregó todo por la Selección y lo va a seguir haciendo. Se midió en ese tema, en esas posiciones y se privilegió de cierta manera el rendimiento actual. El del ‘Cucho’ está siendo muy bueno con el Betis”.

¿PODRÍA ESTAR RAFAEL SANTOS BORRÉ EN EL MUNDIAL?

En esa lista de 55 jugadores, Rafael Santos Borré sí apareció como una de las opciones tentativas para componer la convocatoria oficial de la Selección Colombia que afrontará el Mundial. Por ser parte de esa nómina preliminar, al delantero del Internacional de Porto Alegre se le puede abrir una gran puerta para estar en Estados Unidos, Canadá y México.

Si la Selección Colombia presenta una baja en estos entrenamientos previos al Mundial, Néstor Lorenzo podrá convocar a alguno de la lista de 55 jugadores que se haya quedado afuera y citarlo para reemplazar a esa ficha que no estaría por un tema físico en el certamen mundialista.

Claramente, para estar necesitaría que haya alguna ausencia y en esos momentos, la Selección Colombia no está para recibir noticias infortunadas con lesiones y bajas de cara al Mundial.

LA LISTA DE 26 JUGADORES CONVOCADOS PARA EL MUNDIAL

Arqueros

Camilo Vargas (Atlas de México)

Álvaro Montero (Vélez Sarsfield)

David Ospina (Atlético Nacional)

Defensas

Willer Ditta (Cruz Azul)

Daniel Muñoz (Crystal Palace)

Santiago Arias (Independiente de Avellaneda)

Dávinson Sánchez (Galatasaray)

Yerry Mina (Cagliari)

Jhon Janer Lucumí (Bologna)

Johan Mojica (Mallorca)

Déiver Machado (Nantes)

Volantes

Kevin Castaño (River Plate)

Jefferson Lerma (Crystal Palace)

Gustavo Puerta (Racing de Santander)

Richard Ríos (Benfica)

Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense)

Jhon Arias (Palmeiras)

Lea también Esta sería la nómina titular de la Selección Colombia en su debut en el Mundial 2026

Jorge Carrascal (Flamengo)

James Rodríguez (Minnesota United)

Block Field

Juan Fernando Quintero (River Plate)

Jáminton Campaz (Rosario Central)

Delanteros

Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama)

Luis Díaz (Bayern Múnich)

Luis Javier Suárez (Sporting Lisboa)

Jhon Córdoba (Krasnodar)

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández (Real Betis)