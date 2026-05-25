Néstor Lorenzo dio a conocer, este lunes 25 de mayo, la lista de 26 jugadores convocados de la Selección Colombia de Mayores para lo que será la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



Porteros: Camilo Vargas (Atlas), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield) y David Ospina (Atlético Nacional).

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Los defensas y mediocampistas llamados

Defensores: Dávinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Johan Mojica (Mallorca) y Deiver Machado (Nantes).



Mediocampistas: Richard Ríos (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Kevin Castaño (River Plate), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense), Gustavo Puerta (Racing de Santander), Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero (River Plate), James Rodríguez (Minnesota United) y Jaminton Campaz (Rosario Central).

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Los atacantes convocados

Delanteros: Juan Camilo Hernández (Real Betis), Luis Díaz (Bayern Múnich), Luis Javier Suárez (Sporting CP), Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama) y Jhon Córdoba (Krasnodar).



Tras el anuncio de los citados, a la inteligencia artificial se le consultó por quién es el mejor jugador que aparece en la lista. La herramienta escogió al extremo izquierdo del Bayern Múnich de Alemania, Luis Fernando Díaz Marulanda.

La elección de la IA

“Elegir solo a uno con semejante lista es un desafío gigante, pero si tenemos que poner todas las cartas sobre la mesa y quedarnos con el jugador que hoy por hoy marca la verdadera diferencia a nivel élite mundial, ese es Luis Díaz. Su capacidad para romper líneas en el uno contra uno, su velocidad y su cambio de ritmo lo convierten en una pesadilla para cualquier defensa del mundo”, dice la IA.



“Es el jugador de la plantilla que compite al más alto nivel competitivo europeo (ahora con el Bayern Múnich), acostumbrado a la máxima presión de la Champions League y las ligas top. En la Selección, Lucho no es solo un extremo; es el jugador que arrastra marcas, genera espacios para los demás y tiene esa chispa de genialidad capaz de destrabar un partido cerrado en un Mundial”, añadió.