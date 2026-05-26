Nacional tomaría decisión con Diego Arias tras la final de Liga Betplay

Nacional ha dado bastante de qué hablar en el primer semestre de la temporada 2026, ya que su rendimiento en la liga local fue cuestionable, a pesar de estar en este momento en la final del certamen, y a nivel internacional decepcionó al quedar eliminado de la fase previa de la Copa Sudamericana.

Frente a estas situaciones hay un solo protagonista y es de Diego Arias, el entrenador que no termina de convencer del todo aunque sea de la casa. Sin embargo, la mesa directiva del club, encabezada por el presidente, Sebastián Arango, seguirían dándole el voto de confianza para que continúe dirigiendo independientemente de lo que ocurra en la final contra Junior.

Diego Arias se quedaría dirigiendo en Nacional

A pesar del liderato que sostuvo en solitario durante el "todos contra todos" y la clasificación a la gran final de la la Liga Betplay, los hinchas no están del todo contentos con un técnico que vive su primera experiencia en e banquillo técnico, pero ello le habría alcanzado a Diego Arias para seguir dirigiendo al equipo sin importar lo que llegue a ocurrir en la final del torneo de apertura.

Lo más probable es que sostengan el proceso al menos por la temporada 2026, no solo porque lo respaldan 29 victorias que lo dejan con la posibilidad de ganar un nuevo título, sino también con el fin de tener tiempo de evaluar mejores opciones en el transcurso del semestre.

Sebastián Arango mantiene su posición firme con respecto a la dirigencia de Arias, tal como mencionó Mauricio Agudelo, periodista de Win Sports, quien reveló en Saque Largo que: "Pase lo que pase, Diego Arias seguirá siendo el técnico de Atlético Nacional".

Por el momento solo queda esperar a lo que ocurra con las finales del torneo de apertura contra Junior de Barranquilla y en donde Diego Arias tendría ventaja, no solo por terminar como local, sino también tomando en cuenta el desgaste de la plantilla, el cual es menor comparado el del 'tiburón' que está jugando torneo internacional.

¿Cuándo serán las finales de Nacional vs Junior?

Tal y como se esperaba, el campeonato tendrá que terminar justo antes de que inicie una nueva cita mundialista, por lo que la Dimayor dio a conocer que las fechas y horas en las que se van a jugar los respectivos encuentros serán las siguientes.

Partido de ida

Martes 2 de junio

Estadio Romelio Martínez

7:30 p.m.

Partido de vuelta