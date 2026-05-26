¿Cuándo juegan Real Cartagena y Envigado por la vuelta de la final del Torneo BetPlay?

En las horas de la noche de este lunes 25 de mayo, se vivió un verdadero partidazo en el fútbol profesional colombiano. La gran final del Torneo BetPlay no defraudó y estuvo repleta de goles.



Real Cartagena y Envigado FC se vieron las caras en el estadio Jaime Morón, la casa del primer equipo mencionado. En la antesala, al tratarse de una final, se esperaba un encuentro cerrado de inicio a fin.

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Emociones de inicio a fin

Pero la historia no se prestó de esta manera, pues apenas en el minuto 34 del primer tiempo, el centro delantero Miguel Marulanda marcó la apertura en el marcador a favor del conjunto visitante.



Los hinchas de la escuadra local, como era de esperarse, tras este gol, quedaron en silencio total. Pero Fredy Montero, con mucho esfuerzo, pudo al minuto 43 estampar el empate para Real Cartagena. 1 a 1 terminó el primer tiempo.

Segundo tiempo al más alto nivel

La etapa complementaria, como querían muchos amantes del fútbol profesional colombiano, empezó más que entretenida, pues Fredy Montero volvió a figurar para poner 2 a 1 para los cartageneros al 48.



Pero Envigado no se iba a quedar de brazos cruzados, y al 61, a través de los pies del mismo Miguel Marulanda, marcó el 2 a 2. Y el atacante quería más, y con un gran olfato goleador, el hombre de 18 años puso el 3 a 2.

Fecha de la final de vuelta

A partir de ese momento, Real Cartagena hizo todo lo posible para conseguir el empate, pero no lo logró. Envigado FC se llevó la victoria 3 goles a 2 y quedó mejor parado para la vuelta.



Y ya que se habla del partido de vuelta de la gran final del Torneo BetPlay, este se llevará a cabo el próximo viernes 29 de mayo en el estadio Polideportivo Sur de Envigado. La pelota rodará desde las 3:00 p. m., hora colombiana.



