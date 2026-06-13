Nacional tomó decisión con Juan Manuel Rengifo tras salida de Diego Arias

Las directivas de Atlético Nacional comenzaron con la reestructuración con un contundente golpe en el cuerpo técnico, anunciando la salida de Diego Arias, quien también habría dejado un contundente mensaje con respecto a su salida.

Esta situación era una de las más esperadas por parte de los fanáticos y finalmente se concretó. Ahora vienen también los cambios en la plantilla, donde ya se tendrían pensadas un par de salidas, incluyendo la de Juan Manuel Rengifo tras varias ofertas, pero al final todo parece indicar que continuaría con el cuadro 'verdolaga'.

Juan Manuel Rengifo se quedaría en Nacional

Atlético Nacional terminó de manera oficial el semestre de apertura de la temporada 2026 y el cual fue bastante decepcionante en cuanto a resultados para hinchas, directivos y hasta los propios jugadores, ya que varios de ellos han salido a pedir disculpas por no haber logrado cumplir con las expectativas y objetivos planteados.

Frente a esta situación, el primer paso que se llevaría a cabo estaría relacionado a la salida de jugadores como David Ospina, Edwin Cardona, Dairon Asprilla y Juan Bauzá, aunque por el momento no se ha hecho oficial nada.

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También estaba en carpeta de posibles salidas el nombre de Juan Manuel Rengifo, la joven promesa que recibió ofertas desde Brasil, Portugal, Estados Unidos y Bélgica.

Sin embargo, tras los cambios en las últimas horas con respecto a la continuidad de Diego Arias y la necesidad de sumar un nuevo título, la mesa directiva habría rechazado las ofertas por el mediocampista de 21 años para cumplir con los objetivos planteados.

Nacional apunta alto y se reforzaría con 6 jugadores

El interés por Stefan Medina se volvió a reactivar para reforzar la zona defensiva con un jugador de amplia experiencia y que también es de "la casa", aunque la negociación no sería sencilla ya que todavía mantiene contrato vigente con Monterrey hasta diciembre de 2027.

También se reveló que ante la salida de Ospina se estaría empezando a negociar otro portero, el cual podría llegar a ser también otro viejo conocido como lo es Franco Armani. La posible venta de Rengifo influiría en la contratación de un nuevo 10 y se tiene en los planes apostarle más a la cantera con tres jugadores más, Chinchia, Altamiranda, Reinoso.

Las palabras de Diego Arias

Tras el anuncio, el mismo director técnico, por medio de un video que compartió Atlético Nacional, rompió el silencio. Diego Arias se enfocó en agradecer todo el apoyo que recibió durante su etapa.

“Este video es para agradecerle a todas las personas que nos acompañaron en el camino, a las que creyeron siempre, a las personas que, a pesar de la incomodidad o de las críticas, nos siguieron alentando, nos siguieron acompañando en el estadio, desde sus casas”, manifestó.