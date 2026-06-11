Marino Hinestroza no llegaría a Nacional sino a otro grande del FPC

Marino Hinestroza podría convertirse en uno de los nombres más sonados del mercado de fichajes en Colombia para el segundo semestre de 2026. El extremo de 23 años tendría la intención de abandonar Vasco da Gama apenas seis meses después de haber llegado al club brasileño y su deseo sería regresar al fútbol colombiano.

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Durante las últimas horas se especuló con un posible retorno a Atlético Nacional, equipo en el que alcanzó el mejor momento de su carrera y se consolidó como uno de los futbolistas más destacados del país. Sin embargo, todo indica que ese escenario no se materializará.

Según informó el periodista Alexis Rodríguez, Atlético Nacional no tiene dentro de sus planes la contratación del atacante para el segundo semestre del año, pese a los rumores que lo vinculaban nuevamente con la institución antioqueña.

Marino Hinestroza suena para el Cali

Por el contrario, el comunicador aseguró que Marino Hinestroza aparece en el radar de Deportivo Cali, club que estaría atento a su situación de cara al próximo mercado de transferencias.

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Eso sí, una eventual llegada al cuadro azucarero tendría que darse mediante un préstamo. Vasco da Gama invirtió algo más de cinco millones de dólares para quedarse con los derechos deportivos del atacante, por lo que una compra definitiva luce prácticamente imposible para cualquier equipo colombiano.

La posibilidad de verlo vestido de verde y blanco tampoco resulta descabellada desde lo emocional. Marino Hinestroza es vallecaucano e hincha de Deportivo Cali, por lo que un eventual regreso a su tierra para defender esos colores podría representar un atractivo especial para el futbolista.

El principal reto para que la operación llegue a buen puerto pasa por el aspecto económico. Cali tendría que encontrar una fórmula que le permita asumir parte del salario del jugador y convencer a Vasco da Gama de cederlo temporalmente.

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Estadísticas de Marino Hinestroza en Brasil

Lo cierto es que la experiencia de Hinestroza en Brasil no ha sido la esperada. Desde su llegada a Vasco da Gama ha disputado 18 partidos oficiales y apenas ha registrado una asistencia, números discretos para un futbolista que llegó con grandes expectativas.

Los clubes brasileños que quieren a Marino Hinestroza

A pesar de ello, el atacante sigue teniendo mercado. Además del interés de Deportivo Cali, se ha hablado de propuestas de clubes brasileños como Sao Paulo, Santos, Gremio e Internacional, pero el deseo de Hinestroza sería volver a su país.

Trayectoria de Marino Hinestroza

Por ahora, la salida de Marino Hinestroza de Vasco da Gama no está confirmada, pero sí aparece como una posibilidad latente. Se espera que en los próximos días se defina el futuro del delantero, quien a sus 23 años ya suma experiencias en América de Cali, Palmeiras, Pachuca, Columbus Crew, Atlético Nacional y el propio Vasco da Gama.