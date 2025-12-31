Nuevo fichaje de Nacional dice estar listo para "llegar al más grande"

Atlético Nacional sigue moviéndose con cautela en el mercado, pero algunas operaciones empiezan a tomar forma antes de hacerse oficiales. En medio de la planificación para 2026, un joven talento ya anticipó lo que sería uno de los primeros refuerzos del verdolaga y no ocultó su entusiasmo por el reto que se le viene.

Nicolás Rodríguez anticipa su llegada a Atlético Nacional

Aunque el club todavía no ha hecho el anuncio oficial, Nicolás Rodríguez dejó claro que su futuro inmediato estará ligado a Atlético Nacional. El extremo derecho de 19 años, perteneciente a Orlando City de la MLS, habló abiertamente de su decisión y calificó al equipo antioqueño como “el más grande de Colombia”.

En diálogo con RTVC, el jugador aseguró que está dando un paso clave en su carrera al aceptar el reto de llegar al fútbol colombiano:

“Tomo la decisión de venir a uno de los más grandes de Sudamérica, el más grande en Colombia, y es algo importante en mi carrera”.

Rodríguez también explicó que fue contactado como una apuesta de proyección, con la misión de aportar por la banda derecha y ayudar a cumplir los objetivos deportivos del próximo año.

Un refuerzo joven para el proyecto 2026

Atlético Nacional afrontará el 2026 con la Copa Sudamericana como principal reto internacional y por ahora, ha anunciado más salidas que incorporaciones. Sin embargo, la llegada de Rodríguez encaja en la idea de rejuvenecer la plantilla y sumar talento con recorrido internacional.

Según se ha conocido, el negocio se cerraría mediante un préstamo por un año con opción de compra, fórmula que le permitiría al club evaluar su rendimiento antes de tomar una decisión definitiva. De concretarse, sería uno de los primeros fichajes del Verdolaga para la nueva temporada.

Sin ser oficial aún, Nicolás Rodríguez ya se proyecta como nuevo jugador de Atlético Nacional y lo hace con un discurso ambicioso y cargado de ilusión. Su posible llegada representa una apuesta a futuro para el club, que busca combinar juventud y proyección en un 2026 donde la exigencia volverá a ser máxima. Ahora, solo resta que Nacional confirme lo que el propio jugador ya dio por hecho.