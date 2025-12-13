Nacional vs. Medellín: alineaciones confirmadas para la final de Copa BetPlay

Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín (DIM) se enfrentarán este sábado en el partido de ida de la final de la Copa BetPlay 2025, un clásico paisa en el que tanto los verdes como los rojos sueñan con levantar un nuevo título.

Ambos equipos llegan a la serie definitiva golpeados tras haber quedado eliminados de la Liga BetPlay la semana pasada, pues compartían el Grupo A de los cuadrangulares con Junior (que lo ganó con 11 puntos y pasó a la final) y América, que fue segundo con ocho unidades.

Nacional vs. Medellín: alineaciones confirmadas para la final de ida

El equipo 'verdolaga' va con David Ospina en el arco, línea defensiva con Román, Haydar, Tesillo y Cándido, en la mitad de la cancha estará Jorman, Mateus y Rengifo, mientras que en la zona más ofensiva jugará Marino, Sarmiento y Morelos.

Por otro lado, el Deportivo Independiente Medellín arranca con Washington Aguerre en la portería, en zona defensiva con Ortíz, Mantilla, Londoño y Arizala, en la mitad de la cancha jugará Baldomero, Alvarado y Mena, mientras que la labor de ataque estará encargada por Berrio, León y Fydrizewski.

El historial de este partido en 2025

Atlético Nacional e Independiente Medellín compitieron seis veces en 2025, de las cuales los ‘Verdolagas’ ganaron dos partidos e igualaron en cuatro oportunidades. El DIM no ha vencido este año a su máximo rival y espera que la en la final de esta Copa BetPlay pueda romper esa tendencia.

El Medellín (entrenado por Alejandro Restrepo, cuyo primer título como estratega fue la Copa Colombia de 2021 con Atlético Nacional) apunta a encontrar en este torneo una reivindicación tras haber perdido la final del Torneo Apertura y decepcionar en los cuadrangulares del Torneo Finalización, en el que era favorito.