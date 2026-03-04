Nacional Vs Millonarios EN VIVO hoy 4 de marzo: Copa Sudamericana

Atlético Nacional y Millonarios, los dos equipos más laureados de Colombia, se enfrentarán a partido único en la primera fase de la Copa Sudamericana, que da un cupo a la fase de grupos del torneo continental.

El juego en el estadio Atanasio Girardot de Medellín y define la temporada de dos equipos que cargan con la necesidad de tener un buen rendimiento en el torneo internacional.

Los locales, dirigidos por Diego Arias, vienen de perder 1-0 en su visita al Deportes Tolima el domingo pasado en un partido en el que el estratega dio descanso a varios de sus titulares como el experimentado portero David Ospina, el central Simón García, el lateral Andrés Román, el centrocampista Jorman Campuzano y el extremo Nicolás Rodríguez.

Bajas en Nacional vs Millonarios: Edwin Cardona debe cumplir una jornada de sanción por una tarjeta roja

Otros jugadores como el goleador Alfredo Morelos, el creativo Juan Manuel Rengifo, el extremo Andrés Sarmiento y el central César Haydar, quienes se prevé que sean titulares el miércoles, pescaron minutos el domingo.

La principal baja de Nacional para este partido será el volante Edwin Cardona, quien debe cumplir una jornada de sanción por una tarjeta roja que recibió en un juego de octavos de final de la Copa Libertadores contra Sao Paulo el año pasado.

Millonarios, entre tanto, viene motivado tras golear 5-1 al Deportivo Pereira el jueves de la semana pasada con una destacada actuación de los atacantes Leonardo Castro y Beckham David Castro; los centrocampistas Mateo García y David Silva, y los laterales Sebastián Valencia y Carlos Saravia, quienes se perfilan como titulares.

Copa Sudamericana, Nacional vs. Millonarios: Radamel Falcao García no juega desde el pasado 14 de febrero por una lesión

La principal duda para el entrenador del club, el argentino Fabián Bustos, es el posible regreso del veterano delantero Radamel Falcao García, quien no juega desde el pasado 14 de febrero por una lesión y puede ser la sorpresa en la titular capitalina.

El equipo bogotano espera además mantener la buena racha desde que Bustos asumió el cargo en febrero, pues bajo la dirección del argentino ganó tres partidos, empató uno y perdió otro.

En la liga colombiana, Atlético Nacional ocupa el quinto lugar con 15 puntos, a tres del líder Internacional de Bogotá, mientras que Millonarios es undécimo con 11 unidades. Ver el partido EN VIVO hoy 4 de marzo: Copa Sudamericana por Espn o Dinsey +. El pitazo inicial es a las 7:30 p. m.