Tomás Ángel tiene problemas en América de Cali

La novela del fichaje de Tomás Ángel en el mercado de fichajes llegó a su fin y el ganador fue América de Cali, quien confirmó la llegada del jugador el 27 de febrero, un fichaje de lujo que llena de ilusión a los fanáticos del cuadro 'escarlata', ya que este es un goleador joven que le puede aportar bastante al equipo, además de contar con buena herencia de su padre, Juan Pablo Ángel.

David González se mostró bastante emocionado con la llegada de este jugador que proviene de la MLS, le pone el voto de confianza para la presente temporada, pero lamentablemente ya le comienza a causar dolores de cabeza, pues no alcanzaron a inscribirlo en la fase previa de la Copa Sudamericana.

Tomás Ángel no estará presente contra Bucaramanga

Se aproxima el inicio de una nueva edición de la Copa Sudamericana en la que dos de los protagonistas de la fase previa son América de Cali y Atlético Bucaramanga, quienes respondieron de buena manera en la reclasificación y lograron un cupo a torneo internacional.

Sin embargo solamente uno podrá avanzar a la siguiente instancia de la competencia, lo que lo convierte en uno de los encuentros más esperados del inicio del certamen continental. El compromiso se jugará el jueves 5 de marzo a las 7:30 p.m. (hora local) en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, siendo un duelo único que se podrá ver en vivo a través de la siguiente forma.

La 'mechita' se reforzó de la mejor manera, principalmente en la zona ofensiva, para afrontar estos compromisos de la competencia, lograr clasificar a la fase de grupos y seguir avanzando todo lo que se pueda con el respaldo de nombres como Yeison Guzmán, Daniel Valencia y el propio Tomás Ángel, quien fue la última contratación, pero llegó con inconvenientes detrás de él.

David González confirmó en la rueda de prensa previa al partido contra el equipo de Leonel Álvarez, que América no podrá contar con Tomás por un inesperado inconveniente en el cruce de papeles, lo que les impidió inscribirlo a tiempo.

“Lastimosamente no pudimos hacer a tiempo la inscripción. Una demora de parte de Concacaf para liberarlo se cruzó con el límite de tiempo de la Conmebol”.

¿Cómo quedó el último partido entre América vs Bucaramanga en el Pascual Guerrero?

La última vez que se vieron estas dos escuadras en la ciudad de Cali fue en el torneo de clausura de la temporada 2025, precisamente el 16 de septiembre por la Liga Betplay. En esta ocasión el Pascual Guerrero fue testigo de la repartición de puntos tras el empate sin goles.