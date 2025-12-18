Atlético Nacional y Millonarios quedaron emparejados en un duelo único que definirá el acceso a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El escenario será el Estadio Atanasio Girardot, un recinto con historia internacional que volverá a vestirse de gala para un mano a mano de alta tensión entre verdes y azules.

Lea también Nacional vs Millonarios: fecha para el partido por la Copa Sudamericana 2026

Los antecedentes continentales añaden picante a la serie. Será la segunda vez que ambos clubes se enfrenten directamente en la Sudamericana. La primera ocurrió en 2007, también en fase 1, cuando el conjunto capitalino dio el golpe. En la ida, disputada en Bogotá, el equipo dirigido por Mario Vanemerack se impuso 3-2.

Posteriormente, el cuadro paisa sostuvo la ventaja con un 0-0 en Medellín, resultado que selló la clasificación azul ante los entonces comandados por Óscar Héctor Quintabani. Aquella eliminación quedó grabada en la memoria del hincha paisa y hoy aparece como un estímulo para la revancha.

Sin embargo, el balance histórico en torneos internacionales no se reduce a ese capítulo. En la Copa Libertadores, el cuadro verdolaga impuso su jerarquía en dos cruces directos frente a Millonarios: 1989 y 1995, ambos en cuartos de final. En esas ediciones, Atlético Nacional mostró mayor solidez en las series de ida y vuelta, avanzando con autoridad y reforzando su condición de referente colombiano en el máximo certamen del continente.

La Copa Merconorte, ya extinta, también ofrece recuerdos favorables para los verdes. En 1998, Nacional dejó en el camino a Millonarios en las semifinales, y volvió a superar a su rival en la final del año 2000, sumando un título que consolidó su dominio en ese enfrentamiento específico. Esos antecedentes pesan en la previa, aunque el formato actual partido único introduce una variable decisiva: no hay margen de error.

En otras noticias

Para Millonarios, el desafío implica romper la tendencia en territorio antioqueño y repetir la eficacia mostrada en 2007. Para Nacional, la cita es una oportunidad de reivindicación, apoyado por su gente y por el impulso que suele ofrecer el Atanasio en noches coperas. La estrategia, la lectura del momento futbolístico y la gestión emocional serán claves en 90 minutos que prometen intensidad.

Así, el choque entre paisas y bogotanos no solo define un cupo a la fase de grupos de la Sudamericana; reactiva una rivalidad continental con capítulos memorables y cuentas pendientes. Historia, presión y ambición se cruzan en Medellín, donde uno seguirá el camino internacional y el otro deberá empezar a pensar en el futuro. En torneos Conmebol, los antecedentes importan, pero el presente siempre tiene la última palabra.

Todos los cruces Nacional vs Millonarios en torneos CONMEBOL

Copa Libertadores-1989. Cuartos de final

Nacional 1-0 Millonarios (Albeiro Usuriaga)

Millonarios 1-1 Nacional (Carlos Estrada/John Jairo Tréllez)

Copa Libertadores-1995. Cuartos de final

Nacional 2-1 Millonarios (Jaime Arango-Víctor Aristizábal/ Arnoldo Iguarán)

Millonarios 1-1 Nacional (John Mario Ramírez/ Mauricio Serna)

Copa Merconorte-1998. Semifinal

Millonarios 0-2 Nacional (Henry Zambrano-Néider Morantes)

Nacional 1-2 Millonarios (Freddy Grisales/ Jhonner Toro-Jair Ramírez)

Copa Merconorte-2000. Final

Millonarios 0-0 Nacional

Nacional 2-1 Millonarios (Tressor Moreno-Víctor Aristizábal/Javier Jiménez)

Copa Sudamericana-2007. Primera fase

Nacional 2-3 Millonarios (Víctor Aristizábal-Aldo Ramírez/Jonathan Estrada- Ricardo Ciciliano -2-)

Millonarios 0-0 Nacional