Nacional vs Recoleta EN VIVO HOY 5 de marzo: cómo ver Copa Sudamericana

La fase previa de la Copa Sudamericana está a punto de llegar a su fin y poco a poco se van conociendo los clubes que destacaron y se quedaron con su respectivo cupo directo a la fase de grupos de esta competencia, tal como lo hizo recientemente Millonarios al dejar en el camino a Nacional en el Atanasio Girardot.

Ahora el momento de brillar llega para Nacional y Recoleta, quienes se medirán en el duelo único en el Estadio Arsenio Erico, escenario deportivo que les abrirá las puertas a ambas escuadras a partir de las 17:00 hora Colombia.

Siga Nacional vs Recoleta EN VIVO el 5 de marzo: hora y canal para ver Copa Sudamericana

El compromiso entre Nacional vs Recoleta se jugará en el Estadio Ciudad de Lanús a partir de las 17:00 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 19:00 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva instancia de la Copa Sudamericana, se podrá ver a través de Espn, Disney Plus, en Dsports y de la aplicación de Dgo. y también podrá seguirla por medio de Deportes RCN.

¿Cómo llegan Nacional y Recoleta a la Copa Sudamericana?

Nacional tendrá la oportunidad de auspiciar como local y hacer valer el buen momento por el que se encuentran pasando en la liga local que los deja en la segunda casilla del torneo con 15 unidades obtenidas en cuatro victorias, tres empates y una derrota.

Sin embargo, Recoleta tampoco viene con un mal momento deportivo y se ubica cuarto en esta misma tabla de posiciones de la liga de Paraguay con 12 unidades, con tres partidos ganados, tres empates y dos derrotas.