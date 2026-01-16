Nacional y los dos fichajes de lujo con los que aspira al título en este 2026

Los movimientos en el mercado de fichajes no solo incumben al fútbol masculino, pues en la categoría femenina también hay noticias y equipos poderosos de Colombia invierten en nuevas jugadoras que les ayude a destacarse en la próxima Liga BetPlay.

Es el caso de Atlético Nacional, conjunto verde de Antioquia que, aunque goza de un alto reconocimiento a nivel nacional e internacional, no ha podido trasladar ese gran palmarés a la rama femenina, por eso, las directivas han decidido incorporar refuerzos de lujo para este 2026 buscando ganar el título de liga.

Los fichajes de lujo que llegaron a Nacional

Hace un par de días se dio la noticia de la llegada de Melissa Moreno y Kelly Ibargüen; jugadoras de alto nivel que firmaron con Nacional en este mercado de fichajes y que generan una gran expectativa en los hinchas del equipo femenino.

Y es que, por ejemplo, la defensora Kelly Ibargüen (procedente del Deportivo Cali) es de las jugadoras más laureadas en el fútbol femenino en Colombia, pues acumula cinco títulos en su palmarés, lateral caleña de 23 años que pese a su corta edad ya cuenta con experiencia y liderazgo dentro de la cancha, caracterizada por su velocidad y proyección ofensiva.

Por su parte, la mediocampista de primera línea (también vallecaucana de 23 años) se destaca por su fortaleza en defensa y complementa un proyecto dirigido por el técnico Jorge Barreneche, que busca darle al equipo ‘verdolaga’ su primer título de liga femenina en Colombia y salir de la sombra de clubes como América, Deportivo Cali y Santa Fe.

¿Cuándo empieza la Liga BetPlay Femenina 2026?

A falta de confirmación oficial, la idea de la Dimayor es que el torneo empiece en los primeros días de febrero y que finalice antes de octubre previo a la disputa de la Copa Libertadores femenina, competencia donde participará la campeona y subcampeona del rentado local.