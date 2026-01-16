Santa Fe confirmó fichaje internacional: futbolista de selección firmó contrato

La Superliga BetPlay es el primer reto que tiene Independiente Santa Fe en el 2026 enfrentando al Junior de Barranquilla. Los bogotanos sacaron un empate ideal en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez que permite soñar con el título el próximo miércoles 21 de enero. Con fichajes internacionales y con un mercado que todavía no termia, el club tendrá que afrontar Liga BetPlay y Copa Libertadores.

Mientras el equipo masculino da de qué hablar en la Superliga BetPlay y apunta a hacer un buen papel en la Copa Libertadores, la rama femenina no se queda atrás. Aunque han sufrido bajas como las de Liz Katherine Osorio y Karla Viancha, mantuvieron la base con Ysaura Viso, Daniela Garavito, Mariana Zamorano, María Nela Carvajal, Viviana Acosta, entre otras.

Para esta Liga BetPlay Femenina que todavía no tiene fecha de comienzo, Independiente Santa Fe poco a poco ha dado a conocer las piezas para armar el rompecabezas del mercado de fichajes. Confirmaron a Natalia Orozco, delantera de 21 años que pasó por Orsomarso y Francelis Graterol, atacante venezolana que viene del América de Cali y que ha jugado en selección de Venezuela.

Además de estas dos jugadoras, Santa Fe confirmó a una nueva portera que viene de Nacional de Paraguay. Arianne González se convirtió en la tercera contratación para pelear por el título después de dos años siendo subcampeona ante el Cali.

ARIANNE GONZÁLEZ, LA NUEVA ARQUERA DE SANTA FE

Las piezas se siguen completando para armar el rompecabezas del mercado de fichajes cardenal. Arianne González, arquera que pasó recientemente por Nacional de Paraguay se sumará al arco de las ‘Leonas’. Arianne tiene 25 años y tiene ️experiencia por la selección Sub-17, Sub-20 y de mayores.

Con la llegada de Arianne González, poco a poco se van conociendo las nuevas fichas del cuadro cardenal que aspira regresar a una Copa Libertadores con título liguero y ser protagonista en todas las competencias posibles en el 2026. La arquera paraguaya ya hace parte de los entrenamientos de las ‘Leonas’.









Santa Fe espera por conocer cuándo será la fecha de inicio de la Liga BetPlay Femenina, que, todo parece indicar que será a mediados del mes de febrero. Seguramente el sistema será similar al del 2025. Las albirrojas ya iniciaron la pretemporada a partir del jueves 15 de enero y ya suma dos días de preparación de cara a la competencia liguera.

Arianne González se une a Santa Fe que será su segunda experiencia en Colombia. La arquera ya había atajado en Junior de Barranquilla en 2023. También ha jugado en Cerro Porteño, Capiatá, Libertad, Guaireña, entre otros. Además de ser internacional con la selección de Paraguay en los procesos juveniles y de mayores.