Nacional y Medellín en alarma para la fecha 6 de los cuadrangulares

El clásico antioqueño de la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga Betplay dejó mucho más que un triunfo clave para Atlético Nacional . Aunque el equipo dirigido por Diego Arias se impuso 2-1 ante el Independiente Medellín de Alejandro Restrepo, el verdadero capítulo explosivo llegó después del pitazo final, cuando una discusión entre Mateus Uribe y el portero uruguayo Washington Aguerre desató un tumulto que podría costar caro. Ahora, ambos clubes esperan con preocupación las decisiones del Comité Disciplinario, pues se exponen a sanciones significativas según lo estipulado en el Código Único Disciplinario de la FCF.

Lea también [Video] Matheus y Aguerre protagonizaron fuerte agarrón tras el clásico

El ambiente ya venía tenso. Nacional celebraba un triunfo que lo mantenía con vida en la lucha por llegar a la final, mientras que Medellín acumulaba frustración por una presentación irregular. Pero fue en medio de la despedida, tras algunas palabras cruzadas entre Uribe y Aguerre, cuando se encendió la chispa que terminó involucrando a varios jugadores de ambos bandos. Empujones, manotazos y recriminaciones se apoderaron de la escena, obligando a la intervención rápida del cuerpo arbitral y de la seguridad del estadio.

Ese comportamiento podría tener un impacto considerable de cara a la fecha 6. Según la reglamentación oficial, los futbolistas que incurrieron en agresiones físicas enfrentarían un escenario disciplinario delicado. El artículo 63, ítem F, del mismo Código, es claro respecto a este tipo de incidentes: “Suspensión de cuatro (4) a diez (10) fechas y multa de treinta (30) a cuarenta (40) salarios mínimos diarios legales vigentes al momento de la infracción en caso de vías de hecho (codazos, puñetazos, patadas, etc.) contra los jugadores rivales u otras personas que no sean oficiales de partido”.

Con ese marco jurídico, cualquier jugador que el Comité identifique como agresor directo podría quedar por fuera no solo de la última fecha del cuadrangular, sino también de buena parte del próximo torneo. Para clubes que disputan instancias definitivas, perder a figuras clave por periodos prolongados sería un golpe deportivo y económico importante.

En Nacional ., la atención se centra especialmente en Uribe, uno de los futbolistas más experimentados y que tuvo participación directa en el altercado. En el Medellín, por su parte, las cámaras apuntan a Aguerre y a otros jugadores que llegaron a intercambiar empujones y gestos agresivos. Las imágenes de televisión y los informes arbitrales serán claves para establecer responsabilidades.

Aunque ambos equipos buscan bajar la tensión, lo cierto es que la preocupación es real. Incluso en los pasillos de los clubes se habla de sanciones que podrían impactar seriamente la planificación para los compromisos decisivos. Sin embargo, la última palabra la tendrá el Comité Disciplinario, que emitirá una resolución una vez analice todos los elementos disponibles.

Lea también Nacional contra las cuerdas: Así están las cuentas para clasificar a la final

Mientras eso ocurre, Atlético Nacional prepara su viaje a Cali para enfrentar a América, en un partido que definirá su destino en el grupo. Medellín, por su parte, deberá recomponer su imagen ante su público, cuando reciba a Junior en el Atanasio. Ambos clubes jugarán con la incertidumbre de no saber aún qué jugadores podrán estar disponibles.



