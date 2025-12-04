Néiser cuenta los días: revelan posible fecha de su debut con Cruzeiro

“Quiero aprender” fue la consigna de Néiser Villarreal cuando puso sus pies en Belo Horizonte para firmar su respectivo contrato con el Cruzeiro. Un vínculo inicial hasta el 2030 con la necesidad de dejar el pasado atrás y centrarse en anotar su primer gol como jugador profesional en clubes, dado que en Millonarios no pudo vulnerar arcos.

En Brasil, Néiser trató de evitar las consultas acerca de Millonarios y afirmó que, “la verdad es algo que no sé cómo explicarlo, ahora es parte del pasado, estoy enfocado ahora en Cruzeiro y hacer las cosas bien acá”. En su llegada a Belo Horizonte, el delantero también dijo que ahora en Cruzeiro haría las cosas bien dejando atrás lo del elenco bogotano.

Néiser acudió a Víctor Hugo Aristizábal para preguntar primero por el Cruzeiro y por el fútbol brasileño. El goleador antioqueño le dijo que se trata de una institución con mucha hinchada en el país y la idea ahora es trabajar para ganarse a la ‘Torcida’ del club.

Del Brasileirao quedan solo dos fechas y Flamengo ya selló el título. Cruzeiro vive un buen año clasificando para la Copa Libertadores y Néiser podrá afrontar el torneo internacional por primera vez en su carrera deportiva. Sin embargo, su debut se demoraría un poco.





FECHA Y RIVAL PARA EL DEBUT DE NÉISER VILLARREAL CON CRUZEIRO

La llegada de Néiser Villarreal promete bastante en el Cruzeiro después del buen Mundial Sub-20 en el que marcó cinco goles y tuvo la confianza de César Torres, entrenador de la Selección Colombia pese a las polémicas que presentó en Millonarios.

Como el Brasileirao ya estaba disputándose, el delantero de Tumaco, Nariño no podrá estar en estas dos jornadas que le quedan al club de Belo Horizonte. Se ilusiona con afrontar el Campeonato Mineiro en la primera parte del 2026, el Brasileirao y la Copa Libertadores como los retos que tendrá el ex Millonarios.

Así las cosas, el debut de Néiser Villarreal como nuevo jugador del Cruzeiro podría ser el 11 de enero cuando el club enfrente en condición de local al Itabirito en la primera fecha del Campeonato Mineiro.

La decisión será de Leonardo Jardim si quiere alinear al colombiano ya sea como titular, o si le dará un tiempo para mostrarse ante la afición ‘Raposa’. El delantero deberá esperar entonces hasta el 11 de enero, hacer una buena pretemporada y ganarse el lugar.





LOS OBJETIVOS DE NÉISER VILLARREAL EN CRUZEIRO

Con su llegada y presentación, Néiser afirmó en la rueda de prensa que, “vengo a trabajar, aprender mucho y ayudar al equipo”. De sus características en la ofensiva comentó, “soy un jugador que le gusta jugar mucho en el ataque y me desenvuelvo muy bien en la parte de adelante”.

También habló sobre el director técnico Leonardo Jardim al que ve como un entrenador idóneo para proyectar a jóvenes como el caso de Kylian Mbappé cuando lo dirigió en el Mónaco, “es un técnico muy bueno, cuando llegué me habló de lo que quiere y creo que soy un jugador que le puede aportar lo que quiere al equipo”.